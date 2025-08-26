Elektronische Verkehrsschilder ausgeschaltet: Das gilt!

Die Regelung zu den ausgeschalteten elektronischen Verkehrszeichen ist einfach. Juristisch wirkt sie, als sei sie nicht vorhanden. Entscheidend ist: Die letzte gültige Regelung bleibt bestehen, bis sie durch ein neues Schild oder eine andere Anzeige aufgehoben wird.

Vorrang elektronischer Schilder – was gilt? Wechselverkehrszeichen auf Schilderbrücken sind in Deutschland rechtlich vollwertige Verkehrszeichen. Sie haben Vorrang vor fest installierten Verkehrsschildern und den allgemeinen Verkehrsregeln. Dies ist in § 39 Abs. 6 der Straßenverkehrsordnung (StVO) geregelt. Sobald eine Anzeige aktiv ist, gilt ausschließlich das, was dort eingeblendet wird – unabhängig von einem statischen Schild daneben oder darunter.

Für welche Spur gilt was? Elektronische Anzeigen auf Schilderbrücken gelten immer spurbezogen – also exakt für den Fahrstreifen, über dem die Anzeige eingeblendet wird. Eine Begrenzung auf 80 km/h über dem linken Fahrstreifen gilt nicht automatisch auch für die mittlere oder rechte Spur.