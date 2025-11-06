Endlich offiziell via i-Kfz-App: Ab sofort gibt es den digitalen Fahrzeugschein

Wichtig für alle Autofahrer: Damit entfällt die Pflicht, das Papierdokument im Fahrzeug mitzuführen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Digitalminister Karsten Wildberger stellten die App am Mittwoch (6.11.2025) gemeinsam mit dem Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), Richard Damm, in Berlin vor. Entwickelt wurde die Anwendung im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr vom KBA und der Bundesdruckerei GmbH.

Digitale Verwaltung von Fahrzeugpapieren Die App erlaubt es, den Fahrzeugschein hochzuladen und jederzeit digital abzurufen. Nutzer können das Dokument bei Bedarf auch mit Dritten teilen, etwa mit Werkstätten oder Behörden. Damit sollen Verwaltungsprozesse vereinfacht und der Alltag vieler Fahrzeughalter entlastet werden.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder erklärte: "Der Fahrzeugschein ist ab sofort immer griffbereit auf dem Smartphone dabei – ohne langes Grübeln, wo er denn zuletzt gewesen sein könnte. Bürger können ihn nun bequem und jederzeit in der i-Kfz-App abrufen und ihn sogar problemlos teilen."

Modernisierung der Verwaltung Auch Digitalminister Karsten Wildberger betonte die Bedeutung des Projekts für die Modernisierung der Verwaltung. "Unser Land soll digitaler, effizienter und bürgernäher werden. Die i-Kfz-App ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit digitalen Lösungen den Alltag der Menschen vereinfachen und die Verwaltung modernisieren können", sagte er.

Laut KBA-Präsident Richard Damm bietet die App zusätzliche Funktionen wie Erinnerungen an anstehende Hauptuntersuchungen. "Die Nutzer müssen sich somit nicht mehr selbst um die Terminverwaltung kümmern", so Damm.

Erweiterung für Flotten und weitere Digitalprojekte Ab Anfang 2026 soll die App auch juristischen Personen wie Fuhrparkbetreibern zur Verfügung stehen. Der digitale Fahrzeugschein ersetzt dabei die bisherige Zulassungsbescheinigung Teil I rechtlich vollständig. Das Mitführen der Papierdokumente ist künftig nicht mehr erforderlich.

Parallel arbeitet das Verkehrsministerium an der Digitalisierung des Führerscheins. Nach aktuellem Plan soll Ende 2026 auch dieser in app-basierter Form zur Verfügung stehen. Langfristig sollen beide Dokumente in einer gemeinsamen Anwendung abrufbar sein.

Ein weiteres Projekt betrifft die geplante Zentralisierung der Kfz-Zulassung. Dafür soll ein bundesweites Portal beim Kraftfahrt-Bundesamt entstehen, über das die bislang rund 400 Zulassungsstellen mit jährlich etwa 20 Millionen Vorgängen gebündelt werden sollen.