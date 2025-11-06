Endlich offiziell via i-Kfz-App: Ab sofort gibt es den digitalen Fahrzeugschein

Wichtig für alle Autofahrer: Damit entfällt die Pflicht, das Papierdokument im Fahrzeug mitzuführen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Digitalminister Karsten Wildberger stellten die App am Mittwoch (6.11.2025) gemeinsam mit dem Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), Richard Damm, in Berlin vor. Entwickelt wurde die Anwendung im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr vom KBA und der Bundesdruckerei GmbH.
Digitale Verwaltung von Fahrzeugpapieren
Die App erlaubt es, den Fahrzeugschein hochzuladen und jederzeit digital abzurufen. Nutzer können das Dokument bei Bedarf auch mit Dritten teilen, etwa mit Werkstätten oder Behörden. Damit sollen Verwaltungsprozesse vereinfacht und der Alltag vieler Fahrzeughalter entlastet werden.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder erklärte: "Der Fahrzeugschein ist ab sofort immer griffbereit auf dem Smartphone dabei – ohne langes Grübeln, wo er denn zuletzt gewesen sein könnte. Bürger können ihn nun bequem und jederzeit in der i-Kfz-App abrufen und ihn sogar problemlos teilen."
Modernisierung der Verwaltung
Auch Digitalminister Karsten Wildberger betonte die Bedeutung des Projekts für die Modernisierung der Verwaltung. "Unser Land soll digitaler, effizienter und bürgernäher werden. Die i-Kfz-App ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit digitalen Lösungen den Alltag der Menschen vereinfachen und die Verwaltung modernisieren können", sagte er.
Laut KBA-Präsident Richard Damm bietet die App zusätzliche Funktionen wie Erinnerungen an anstehende Hauptuntersuchungen. "Die Nutzer müssen sich somit nicht mehr selbst um die Terminverwaltung kümmern", so Damm.
Erweiterung für Flotten und weitere Digitalprojekte
Ab Anfang 2026 soll die App auch juristischen Personen wie Fuhrparkbetreibern zur Verfügung stehen. Der digitale Fahrzeugschein ersetzt dabei die bisherige Zulassungsbescheinigung Teil I rechtlich vollständig. Das Mitführen der Papierdokumente ist künftig nicht mehr erforderlich.
Parallel arbeitet das Verkehrsministerium an der Digitalisierung des Führerscheins. Nach aktuellem Plan soll Ende 2026 auch dieser in app-basierter Form zur Verfügung stehen. Langfristig sollen beide Dokumente in einer gemeinsamen Anwendung abrufbar sein.
Ein weiteres Projekt betrifft die geplante Zentralisierung der Kfz-Zulassung. Dafür soll ein bundesweites Portal beim Kraftfahrt-Bundesamt entstehen, über das die bislang rund 400 Zulassungsstellen mit jährlich etwa 20 Millionen Vorgängen gebündelt werden sollen.
Alle Antworten zum digitalen Fahrzeugschein
Nein, die Nutzung der App und das Erstellen des digitalen Fahrzeugscheins sind gebührenfrei.
In der ersten Ausbaustufe ist die Aktivierung der eID-Funktion auf dem Personalausweis erforderlich. Informationen zur Online-Ausweisfunktion sind auf dem Personalausweisportal abrufbar.
Nach dem Öffnen der App führt die Option „Fahrzeugschein hinzufügen“ Schritt für Schritt durch den Vorgang.
Für Fahrzeuge, die auf die Nutzerin oder den Nutzer zugelassen sind, werden das amtliche Kennzeichen, der aktivierte Personalausweis und die persönliche PIN benötigt. Nach dem Scannen des Ausweises kann der digitale Fahrzeugschein individuell benannt und mit Symbol und Farbe versehen werden.
Im Offline-Modus ist die Anzeige möglich. Herunterladen, Teilen oder Löschen sind jedoch nur online verfügbar.
Die i-Kfz-App ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.
Für Supportanfragen steht die Bundesdruckerei GmbH unter der Telefonnummer 030 2598 4450 von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 16.00 Uhr oder per E-Mail an i-Kfz@support.bdr.de
Über den Menüpunkt „Fahrzeugschein teilen“ kann ein Abbild weitergegeben werden. Dabei kann ein Zeitlimit gesetzt werden. Für die Weitergabe vor Ort wird ein QR-Code erzeugt, der mit einer anderen App gescannt werden kann. Alternativ kann ein Link erstellt und elektronisch versendet werden. In beiden Fällen wird nur eine Kopie übertragen, die bei Bedarf erneut freigegeben werden muss.
Die Integration in Carsharing- und Vermietungssysteme ist für die zweite Ausbaustufe ab 2026 geplant. Dann soll die App auch für juristische Personen wie Fuhrparkbetreiber zur Verfügung stehen.
Bei Abmeldung oder Ummeldung wird der digitale Fahrzeugschein automatisch deaktiviert. Der Verkauf allein hat keine unmittelbare Auswirkung. Das Löschen muss durch die Nutzerin oder den Nutzer selbst erfolgen. Der neue Halter kann den Fahrzeugschein in seiner App neu anlegen. Wird der alte Datensatz nicht gelöscht, erscheint dieser nach der Neuanmeldung als ungültig.
Über den Menüpunkt „Mein Auto“ lassen sich die Fahrzeugdaten aufrufen. Dort kann unter „Bearbeiten“ der Fahrzeugschein nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht werden. Weitergegebene Abbilder werden dadurch automatisch ungültig.
Die App ist durch mehrere Sicherheitskonzepte geschützt. Der Zugriff auf den digitalen Fahrzeugschein ist nur mit eID-Authentifizierung, persönlicher PIN und aktivierter Gerätesperre möglich. Damit soll verhindert werden, dass Dritte unbefugt auf die Daten zugreifen können.