Erster Polizei-Roboter regelt Verkehr: Der "Praktikant" verteilt sogar Knöllchen

Mit weißer Polizeikappe, reflektierender Weste und standardisierten Handzeichen dirigiert er Autos und Motorräder, weist auf Fehler hin und sorgt für Ordnung im Straßenfluss.

Der Helfer trägt den Namen "Wuyou Zhijing R001" und gilt offiziell als Praktikant. Entwickelt wurde er von der chinesischen Firma AiMOGA Robotics, die auf humanoide Serviceroboter spezialisiert ist und eng mit dem Autohersteller Chery zusammenarbeitet. Das Unternehmen hat den Roboter für reale Verkehrsumgebungen konzipiert, um Routineaufgaben zu automatisieren und menschliche Polizeikräfte zu entlasten. Noch arbeitet der Roboter Seite an Seite mit echten Beamten, die seine Handzeichen überwachen und bei Bedarf eingreifen.

Polizei-Roboter verpasst auch Knöllchen Der Roboter ist mit sechs Kameras und einem Laser-Radar ausgestattet. Diese Sensoren erkennen Bewegungen, analysieren Verkehrsströme und helfen beim automatischen Ausweichen vor Hindernissen. Alle erfassten Daten werden an ein zentrales System übermittelt. So kann der Roboter nicht nur Fahrzeuge dirigieren, sondern auch Verstöße wie nicht angelegte Sicherheitsgurte oder fehlende Helme registrieren.

Sein Einsatz ist zunächst auf eine Testphase beschränkt. Dabei soll beobachtet werden, wie Verkehrsteilnehmer auf die Maschine reagieren und ob sich der Roboter im Alltag bewährt. Erste Reaktionen der Passanten fallen laut chinesischen Medien positiv aus, viele seien überrascht, wie menschenähnlich die Figur wirke.

Zwischen Fortschritt und Skepsis Der Versuch in Wuhu steht stellvertretend für Chinas Strategie, künstliche Intelligenz stärker in den öffentlichen Raum zu integrieren. Befürworter sprechen von Entlastung für die Polizei und höherer Effizienz, Kritiker hingegen warnen vor einer schleichenden Ausweitung der Überwachung im Straßenverkehr.

VCG via Getty Images Der "Praktikant" regelt nicht nur, sondern weist auch zurecht!

Noch bleibt der neue "Kollege" ein Versuch. Ob aus dem digitalen Praktikanten irgendwann ein fester Bestandteil der Verkehrspolizei wird, hängt von den Ergebnissen der laufenden Tests ab.