Fahrverbot und Bußgeld bei Blaulichtfahrt: Stadt zieht Konsequenzen aus Feuerwehr-Eklat

Die sächsische Kleinstadt Taucha hat es in den vergangenen Tagen bundesweit in die Schlagzeilen geschafft. Auslöser war ein heftiger Bußgeldbescheid gegen einen Feuerwehrmann. Der Maschinist war mit einer Drehleiter im Einsatz mit Sonderrechten (Blaulicht, Martinshorn) in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten, die in einer 30er-Zone stand. Wegen des festgestellten Tempos von 69 km/h soll der langgediente Feuerwehrler 369 Euro Bußgeld bezahlen, zwei Punkte in Flensburg ausfassen und ein einmonatiges Fahrverbot akzeptieren. Hier haben wir die ganze Geschichte aufgeschrieben.

Feuerwehr wird zur Chefsache Diese Bestrafung des erfahrenen Feuerwehrmanns brachte nicht nur seine örtlichen Kameraden auf die Zinne, unter anderem trat der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Taucha zurück. Der Fall macht auch zahlreiche aktive Mitglieder der Blaulicht-Dienste in ganz Deutschland einigermaßen fassungslos, wie zahlreiche Reaktionen auf unseren Beitrag belegen. Jetzt führt der Vorgang zu Konsequenzen in der Stadtverwaltung, Tauchas Bürgermeister Tobias Meier hat die Angelegenheit zur Chefsache erklärt.

Wie die Stadt in einer offiziellen Mitteilung informiert, hat der Bürgermeister entschieden, den Sachbereich Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr sowie Zivil- und Katastrophenschutz mit sofortiger Wirkung aus dem Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales herauszulösen und direkt seinem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Kommunikation soll verbessert werden "Mit der organisatorischen Anpassung soll eine enge Abstimmung innerhalb der Verwaltung und zwischen Feuerwehr und Stadtverwaltung sowie eine unmittelbare Ansprechbarkeit auf Leitungsebene sichergestellt werden", schreibt die Stadtverwaltung. Die Maßnahme sei zunächst nicht befristet und werde von weiteren Schritten begleitet, die zusammen mit der neuen Führung der Freiwilligen Feuerwehr vorbereitet werden sollen.

Wörtlich heißt es in dem Statement: "Die Stadt Taucha misst der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Taucha und Merkwitz eine große Bedeutung bei. Die Kameraden leisten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Bürger."

Persönliche Gründe für die harte Linie? Parallel zu dieser offiziellen Darstellung verweist die Leipziger Volkszeitung auf einen weiteren Aspekt, der offenbar Auslöser für Bußgeld-Eklat sein soll. Demnach sollen persönliche Differenzen zwischen Beschäftigten des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Soziales und Angehörigen der Feuerwehr eine Rolle gespielt haben. Diese Spannungen könnten erklären, warum die Stadtverwaltung im konkreten Fall auf der Durchsetzung des Bußgeldbescheids beharrte.