Firmengründer gestorben: So wurde Tamiya zur Modellbau-Legende

Am 18. Juli 2025 verstarb Shunsaku Tamiya im Alter von 90 Jahren. Die Nachricht kam leise, wie vieles in seinem Leben – aber mit großer Wirkung. Denn mit ihm verliert die Modellbauwelt nicht nur eine prägende Unternehmerpersönlichkeit, sondern auch den Architekten eines einzigartigen Markenmythos. Der Sohn des Firmengründers blieb dem Unternehmen bis zuletzt verbunden. Doch wer war dieser Mann, und wie hat er eine kleine japanische Holzwerkstatt zu einer der bekanntesten Modellbaumarken gemacht?

Die Geschichte von Tamiya beginnt 1946, nicht mit Kunststoffteilen, sondern mit Brettern. Vater Yoshio Tamiya gründete in Shizuoka ein Sägewerk – nicht als Modellbau-Vision, sondern um einfach Geld zu verdienen. Erst Jahre später entstanden erste Holzmodelle von Kriegsschiffen. Und erst mit dem Einstieg von Sohn Shunsaku, ab 1958, kam die eigentliche Wendung.

In den 1960er-Jahren setzte Tamiya auf Kunststoffspritzguss, ein riskanter, aber folgenreicher Schritt. Die Modelle wurden präziser, robuster und serienreif. Der Durchbruch kam mit dem 1:35-Panzer "Tiger I": Detailliert, leicht zu bauen, realistisch – und ein Riesenerfolg.

Ob in Kalifornien, Köln oder Kuala Lumpur: Tamiya hat überall Fans. Mit Wettbewerben wie dem Mini 4WD Racing oder dem RC-Cup wurde früh eine Community aufgebaut.

Und doch blieb das Herzstück in Japan. In Shizuoka steht nicht nur das Stammwerk, sondern auch das firmeneigene Museum. Jedes Jahr zur Hobby-Messe lädt Tamiya Schulklassen ein. Shunsaku Tamiya selbst stand oft persönlich an der Eingangstür und begrüßte die Kinder. Diese Nähe zur Jugend, zur Technik, zur eigenen Geschichte machte für Fans den Unterschied zu anderen Modellbau-Spezialisten aus.