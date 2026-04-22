Flugausfälle wegen Kerosin-Mangels: Mit der Alternative Auto stehen Sie hier im Stau

Eingeschränkte Flugverbindungen sind keine theoretische Entwicklung mehr. Mehrere Airlines haben ihr Angebot bereits reduziert. Hintergrund sind gestiegene Kerosinpreise und eine angespannte Versorgungslage in Europa. Besonders betroffen sind Verbindungen, die sich relativ einfach durch Straße oder Schiene ersetzen lassen.

Lufthansa reduziert Angebot deutlich Im Zentrum steht der Lufthansa-Konzern. Die Airline hat ihr Angebot spürbar ausgedünnt und streicht vor allem Kurzstreckenverbindungen. Bis Oktober 2026 sollen rund 20.000 Flüge entfallen. Bereits jetzt sind täglich zahlreiche Verbindungen betroffen.

Ein wesentlicher Einschnitt ist das Ende der Regionaltochter Lufthansa CityLine. Sie war für viele innerdeutsche und europäische Zubringerflüge zuständig. Mit ihrem Wegfall reduziert sich die Anbindung an die Drehkreuze Frankfurt und München deutlich.

Weitere Airlines reagieren ähnlich Auch andere europäische Fluggesellschaften haben ihr Angebot angepasst:

KLM reduziert Europa-Verbindungen

Scandinavian Airlines passt ihr Streckennetz an Gestrichen werden vor allem kürzere Strecken mit geringerer Auslastung.

Kurzstrecken werden zur Straße verlagert Diese Kurzstrecken sind entscheidend für die weitere Entwicklung. Sie verbinden große Städte und Flughäfen und lassen sich häufig innerhalb weniger Stunden mit dem Auto zurücklegen.

Typische Relationen sind:

Rhein-Main-Gebiet und Süddeutschland

Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland

Verbindungen in angrenzende Nachbarländer Wenn Flüge entfallen, wird das Auto zur naheliegenden Alternative. Konkrete Zahlen zur Verlagerung gibt es aktuell nicht. Der Effekt gilt jedoch als typisches Muster bei eingeschränktem Flugangebot.

Mietwagen senken die Hürde zusätzlich Neben dem eigenen Pkw spielen Mietwagen eine wichtige Rolle. Wer kurzfristig umplant, kann direkt am Flughafen auf Anbieter wie Sixt, Europcar oder Hertz ausweichen.

Das betrifft insbesondere Geschäftsreisende und Umsteiger. Damit sinkt die Schwelle, spontan vom Flugzeug auf die Straße zu wechseln.

Diese Autobahnen werden zur direkten Alternative Parallel bleibt die Baustellensituation hoch. Nach Angaben des ADAC gibt es aktuell rund 800 Baustellen sowie mehrere Vollsperrungen. Besonders relevant sind Autobahnen, die große Städte und Flughäfen verbinden:

A3 Köln bis Frankfurt sowie Würzburg bis Nürnberg

A5 Frankfurt bis Karlsruhe und weiter Richtung Basel

A6 Mannheim bis Heilbronn

A7 Hannover bis Süddeutschland

A8 Stuttgart bis München

A9 Nürnberg bis München Diese Achsen entsprechen weitgehend den Relationen, auf denen Flüge reduziert werden.

Vollsperrungen bündeln den Verkehr Mehrere Vollsperrungen verstärken die Situation auf einzelnen Abschnitten:

A67 zwischen Mannheim und Darmstadt

A7 zwischen Kassel und Hannover

A2 im Ruhrgebiet

A99 im Raum München Umleitungen führen zu zusätzlicher Belastung auf Ausweichstrecken.