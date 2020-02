Ford entwickelt Emoji-Jacke Radfahrer können sich mitteilen

Zum besseren Verständnis zwischen Fahrrad- und Autofahrern hat Ford eine so genannte „Emoji-Jacke“ in Auftrag gegeben. Diese einzigartige Kreation, die nicht käuflich zu erwerben ist, zeigt auf dem Jackenrücken einfach identifizierbare Lichtzeichen, die den nachfolgenden Verkehrsteilnehmern deutlich anzeigen, was die Person auf dem Fahrrad vorhat und wie sie sich fühlt.

Die LEDs auf dem Jackenrücken können Emojis in Form einen fröhlichen, eines traurigen und eines neutralen Gesichts darstellen. Dazu kann per Richtungspfeil quasi geblinkt werden. Wenn es mal eng wird, lässt sich auch ein Gefahrenzeichen darstellen. Gesteuert werden die Signale vom Fahrer über ein einfach an den Lenker geklemmtes Bedienmodul mit sechs Direktwahltasten.

Ford entwickelt Emoji-Jacke für Radfahrer

1:12 Min.

Die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern kann so gefahrlos erfolgen, ohne dass der Radfahrer seine Hände vom Lenker nehmen muss. Die experimentelle Jacke ist Teil des „Share the Road“-Programms von Ford, das ein besseres Verständnis zwischen Auto- und Radfahrern schaffen möchte.