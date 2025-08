Ford jubelt über Abgasregel-Aus: Milliarden mit Spritschluckern in Aussicht

Die Rücknahme der CO₂-Regeln durch die Trump-Regierung bedeutet für Ford eine wirtschaftliche Erlösung: Milliardeninvestitionen in Emissionszertifikate entfallen, große Trucks und SUVs gehen ohne Strafkosten in den Verkauf. Detroit News berichtet: Ford-Chef Jim Farley spricht offen von einer "Multimilliarden-Dollar-Chance" in den kommenden Jahren – eben auch dank der weggefallenen Verpflichtung zum CO₂-Ausgleich.