Ford-Scheinwerfer Licht hilft Fahrer

Das neue Scheinwerfersystem erlaubt es dem Fahrer oder der Fahrerin, bei schlechten Sichtverhältnissen den Blick auf der Straße zu halten und gleichzeitig mit wichtigen Informationen versorgt zu werden.

Dabei projizieren die hochauflösenden Scheinwerfer Informationen und Warnungen nicht wie bei einem Head-up-Display auf die Scheibe, sondern direkt auf der Straße im Sichtfeld des Fahrers. So dienen unter anderem eingeblendete Tempolimits oder wichtige Straßenschilder als Erinnerung. Auch könnten ein verblasster Zebrastreifen oder Straßenmarkierungen dank einer Lichtgrafik hervorgehoben werden. Eine Abstandsmarkierung würde einem Fahrer helfen, zum Beispiel den Sicherheitsabstand zu einem Radfahrer einzuhalten. Darüber hinaus projiziert das Abblendlicht im Bedarfsfall die Breite des Fahrzeugs, um anzuzeigen, ob eine Parklücke oder eine Engstelle breit genug ist. In Anbindung an das Navigationssystem werden Abbiegespuren und Routeninformationen eingeblendet. Außerdem kann das Licht vor Nässe, Eis oder Nebel warnen.

Konkrete Angaben zum Einsatz in einem künftigen Ford-Serienmodell machte der Hersteller nicht.

Fazit

Ford testet derzeit ein Lichtsystem, bei dem das Abblendlicht, unter anderem in Zusammenarbeit mit Navigationssystem und Verkehrsschilderkennung, Informationen für den Fahrenden auf die Straße projiziert. Eine konkrete Angabe zum Serieneinsatz gibt es indes nicht.