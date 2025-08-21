Frau tanzt auf freier A5: "Genervt vom Verkehr"

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg hielt die 50-Jährige gegen 18:50 Uhr mit ihrem Renault mitten auf der dreispurigen Fahrbahn an, stieg aus und begann zwischen der linken und mittleren Spur zu tanzen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte kein Stau, sondern fließender Verkehr.

Mehrere Verkehrsteilnehmer wählten daraufhin den Notruf. Die Autobahnpolizei stoppte aus Sicherheitsgründen kurzfristig den Verkehr in beiden Richtungen. Autofahrer hielten die Frau fest, bis die Beamten sie von der Fahrbahn brachten. In der anschließenden Befragung erklärte sie, sie sei "lediglich vom Verkehr genervt gewesen".

Ermittlungsverfahren eingeleitet Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Polizei und Staatsanwaltschaft stellten sowohl ihre Fahrzeugschlüssel als auch den Führerschein sicher.

Ein Sprecher betonte, dass keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss vorlagen. Auch eine ärztliche Untersuchung ergab demnach keine psychischen Auffälligkeiten. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder entlassen.