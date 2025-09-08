Fremantle-BMW: Sicherheit oder Verkaufschance?

Seit dem Brand des Autofrachters "Fremantle Highway" stehen 260 BMW im Zentrum eines ungewöhnlichen Rechtsstreits. Während BMW auf potenzielle Sicherheitsrisiken verweist, wollen zwei Rotterdamer Unternehmer die Autos als technisch einwandfrei präsentieren.

BMW warnt vor unsichtbaren Schäden Das Bezirksgericht in Den Haag folgte der Argumentation von BMW: Durch Hitze, Rauch und Löschwasser könnten sicherheitsrelevante Systeme unsichtbar beschädigt sein. Deshalb sei ein Verkauf – auch außerhalb der EU – unzulässig. BMW sieht sich durch das Urteil bestätigt und ordnet die Rückgabe sowie Verschrottung der Fahrzeuge an.

Händler setzen auf Transparenz Eric Bakker und Sam Peinemann widersprechen. Sie ließen 32 der Fahrzeuge vom TÜV prüfen, mit dem Ergebnis: technisch einwandfrei, neuwertig. Um dies zu belegen, wollten sie Probefahrten mit Medien organisieren – doch BMW untersagte diese und drohte mit 250.000 Euro Bußgeld.

Zwei Wahrheiten prallen aufeinander Für BMW ist die Sicherheit der Kunden das entscheidende Argument, für die Händler die nachvollziehbare Prüfung durch unabhängige Stellen. Die eine Seite verweist auf unsichtbare Gefahren, die andere auf überprüfbare Fakten. Damit wird der Fall zum Symbol dafür, wie unterschiedlich Sicherheit definiert und bewertet werden kann.