Führerschein-Neuling kann sich nicht benehmen: Jetzt kassierte die Polizei seinen BMW ein

An einem einzigen Tag wurde er gleich zweimal beim Driften erwischt. Was wie jugendlicher Leichtsinn klingen mag, hatte über Monate hinweg ein System – und endete nun mit einer deutlichen Reaktion der Behörden.

Beleidigungen und Beschwerden Besonders brisant: In zwei Fällen soll der 18-Jährige andere Verkehrsteilnehmer beleidigt oder unter Druck gesetzt haben – und zwar genau dann, wenn diese ihn auf sein Verhalten angesprochen hatten. Statt Einsicht zeigte er Aggression. Auch aus der Bevölkerung gingen Beschwerden bei der Polizei ein. Das Muster war offenbar deutlich: kein Einzelausrutscher, sondern ein Verhalten, das sich über Monate zog und sich nicht änderte.

Die Polizei reagierte zunächst mit dem, was in solchen Fällen üblich ist: Gespräche, Hinweise, Verwarnungen. Mehrfach suchten Beamte den direkten Kontakt mit dem jungen Fahrer. Doch jedes Mal folgte dasselbe Ergebnis – keine Reaktion, keine Verhaltensänderung, der nächste Vorfall nur eine Frage der Zeit. Irgendwann war die Grenze des Vertretbaren erreicht.

Letztes Mittel: Fahrzeug weg Fahrzeugbeschlagnahmen gelten als letztes Mittel – wenn Gespräche scheitern, Verwarnungen nichts bewirken und die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer weiter besteht. Die Maßnahme ist bewusst schmerzhaft: Sechs Monate ohne Auto, dazu die Abschlepp- und Verwahrungskosten, die vollständig beim Halter liegen. Das Fahrzeug steht in dieser Zeit still – und der Fahrer kommt nicht ran. Wer danach erneut auffällig wird, riskiert noch härtere Konsequenzen – bis hin zur dauerhaften Einziehung des Fahrzeugs.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn ist es nicht der erste solche Fall. Ein vergleichbarer Vorfall aus November 2025 endete sogar mit der dauerhaften Einziehung des Autos. Das zeigt: Die Behörden setzen das Instrument konsequent ein – und schrecken auch vor dem endgültigen Entzug nicht zurück. Für junge Fahrer, die glauben, öffentliche Straßen als Teststrecke nutzen zu können, wird das Risiko damit deutlich greifbarer.

Rechtliche Grundlage Die Beschlagnahme stützt sich auf § 38 des Polizeigesetzes Baden-Württemberg. Sie dient dazu, ein Fahrzeug, von dem eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, vorübergehend aus dem Verkehr zu ziehen. Im vorliegenden Fall hat der Halter keinen gültigen Führerschein und soll sein Auto wiederholt auch anderen Personen überlassen haben, die ebenfalls Verkehrsverstöße begingen.