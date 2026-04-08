Geiger Cars kann nicht mit den Grünen: US-Car-Händler will weg aus München

Im März 2026 wurde in der bayerischen Landeshauptstadt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. In der Stichwahl um das Rathaus hat Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) gegen den Grünen Dominik Krause verloren. Lange galt Amtsinhaber Reiter als Favorit. Die SPD regiert die bayerische Landeshauptstadt seit 1984. Letztendlich siegte der 35-jährige Krause mit 56,4 Prozent der Stimmen allerdings deutlich.

Kein Freund grüner Politik Kein Fan des grünen Umschwungs in München ist offensichtlich US-Car-Tuner und -Händler Karl Geiger, der mit seinem Unternehmen Geiger Cars an der Zamdorfer Straße in München residiert. In einem Video, welches Karl Geiger über seine Social Media-Kanäle postete, rechnet er mit der Regierungsbeteiligung der Grünen, die seit 2020 besteht, knallhart ab. Seit dem Start der Regierungsbeteiligung der Grünen sei die Verschuldung der Stadt München quasi explodiert. Eine von Geiger gezeigte Grafik zeigt die Entwicklung von 300 Millionen Euro Überschuss im Jahr 2020 bis hin zu erwarteten zehn Milliarden Euro Minus im Jahr 2026.

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"Ich arbeite viel und ich zahl‘ auch gern die Gewerbesteuern, aber nicht für sinnlose Sachen", erklärt der nach eigenen Angaben parteilose Karl Geiger in seinem Statement. "Das Grün in München, da hab‘ ich mit meinen V8-Motoren wirklich Bedenken", erklärt der 66-Jährige weiter. Statt die Straßen immer weiter zu verkleinern und immer mehr Bäume zu pflanzen sollte man mit den Steuergeldern lieber Hallenbäder oder Schulen renovieren. Wer Bäume will, sollte lieber aufs Land ziehen, resümiert Geiger.

Geiger Cars will weg aus München Land ist dann auch das Stichwort für die Konsequenz, die Geiger aus dem grünen Umschwung in München zieht. Geiger Cars sucht ein neues Zuhause, kündigt Karl Geiger an.

"Die aktuellen Entwicklungen der Münchner Stadtpolitik passen für uns nicht mehr zu dem, wofür wir stehen. Wir leben das Automobil und wollen mit unserer Arbeit und unseren Fahrzeugen Leidenschaft für Technik bei den Menschen entfachen. Deshalb suchen wir im Umkreis von ca. 25 km rund um München, idealerweise in Autobahnnähe, ein Gewerbegrundstück ab 5.000 m² – entweder Bauland für einen Neubau oder einen passenden Bestand", heißt es in seinem Post.