In vielen Fällen ist so ein Anhänger extrem praktisch. Was nicht in oder auf das Auto passt, wandert in oder auf den Anhänger. Das zum Teil immense zusätzliche Platzangebot ist aber auch gefährlich. Nicht alles, was sich in so einem Gespann unterbringen lässt, darf auch mit auf die Reise, denn es gilt verschiedene Last-Limits zu beachten.