Die 7 exklusivsten Glamping-Plätze der Welt Nach Corona erstmal raus in die Natur

Glamour und Camping – das geht! Immer mehr Glamping-Plätze versprechen den Besuchern einen ganz besonderen, Camping-ähnlichen Aufenthalt in der Natur. Das Praktische daran: Dafür braucht man weder Campingerfahrung noch ein eigenes Reisemobil oder einen Wohnwagen. Auf Grund der dennoch recht hohen Preise dürfte nach überstandener Corona-Pandemie zudem die Chance auf einen freien Glamping-Platz höher sein als die auf ein reguläres Hotelzimmer.

Ob Kaminöfen, Klimaanlage oder King-Size-Bett – in Sachen Luxus-Ausstattung sind hier kaum Grenzen gesetzt. Außerdem sind die Glamping-Plätze oft fernab der Zivilisation gelegen. Das Motto lautet: Weg vom Alltag und rein in die Wildnis. Diese Naturnähe gepaart mit Luxus unterscheidet diese Art zu urlauben von "gewöhnlichen" Luxushotels wie auch von ganz ordinären Campingplätzen.

Die exklusivsten Glamping-Mietunterkünfte der Welt

Wir haben für Sie die teuersten Glamping-Unterkünfte der Welt gesucht und gefunden!

Platz 7: Alpin – White Pod Zeltplatz

White Pod Die White Pods in der Schweiz sind je nach Thema unterschiedlich ausgestattet: Gäste haben die Wahl zwischen Eco, Zen, 007, Forest oder Suisse Pod.

In Valais in der Schweiz stehen mehrere weiße Halbkugelzelte, sogenannte "Pods", auf einem Berg und bieten Gästen eine einzigartige Unterkunft. Diese geodätischen und futuristisch wirkenden Zelte sind ökologisch gebaut und mit allem ausgestattet, was man zum Leben braucht. Auf 40 Quadratmetern sind hier ein Kingsize-Bett untergebracht, ein Zusatzbett im Zwischengeschoss, Badezimmer, Tisch und Stühle und eine große Terrasse. Die Zelte gibt es für Paare oder Familien und sind nach verschiedenen Themen eingerichtet und ausgestattet: Das Suisse Pod bietet rustikales Holz, im Forest Pod wartet eine Hängematte auf Glamper, die 007-Pod-Suite hat eine Hightech-Ausstattung und die Zen Pod Suite schafft japanisches Flair.

Die Übernachtungsmöglichkeiten sind sowohl im Winter wie auch im Sommer geöffnet. Ein Restaurant versorgt die Gäste täglich mit authentischer Alpenküche. Eine Nacht im Pod kostet ab 395 Schweizer Franken, sprich etwa 365 Euro. Mehr Infos unter: www.whitepod.com

Platz 6: Zelten mit Tiger – Aman I-Khas

Aman So schick sind diese Glampingzelte in Indien eingerichtet.



Das Aman I-Khas gehört zur Aman-Gruppe und liegt in Indien, genauer gesagt im Nationalpark Ranthambore im Bundesstaat Rajastan. Es bietet zehn vollausgestattete Luxus-Zelte mit einem großen Bett und einer freistehenden Badewanne. In Inneren der Zelte trennen Vorhänge jeweils ein großes Schlaf-, Bade- und Wohnzimmer voneinander. Auf dem Gelände stehen Gästen ein Swimmingpool und eine große gemeinsame Feuerstelle zur Verfügung. Während des Aufenthalts können Sie auf Shir Khans Spuren wandeln und täglich an einer Tiger-Safari im Jeep teilnehmen – ein Ausflug in den Dschungel, an den Fluss Chambal und zu verschiedenen Kulturstätten sowie Kamel- oder Pferdereiten sind ebenfalls möglich.

Ein Ausflug täglich ist im Preis Inklusive genauso wie tägliche Spa-Behandlungen, Vollpension, Getränke und private Yogastunden. Eine Übernachtung kostet 1.000 US-Dollar, umgerechnet ca. 828 Euro. Mehr Infos unter: www.aman.com/resorts/aman-i-khas

Platz 5: Inselglück – Amanwana Resort

Das Dach aus Zeltstoff und die Nähe zur Natur sind die größten Gemeinsamkeiten zum schnöden "Campen", wie es Normalsterbliche kennen.

Das Amanwana Resort liegt auf Moyo Island, einer ansonsten unbewohnten Insel in Indonesien, die Besucher nur via privatem Charterflug von Bali aus erreichen können. Das Resort bietet 20 luxuriöse Zelte mitten im Dschungel oder direkt am Strand. Die 58 Quadratmeter großen Unterkünfte sehen aus wie kleine Hütten mit Fenstern und Türen, ihre Dächer bestehen aus Zeltstoff und im Inneren sind sie mit landestypischen Kunstwerken ausgestattet. Sie besitzen ein großes Badezimmer, ein King-Size Bett und zwei Sofas. Ausgestattet sind sie mit Minibar, Klimaanlage und W-Lan. Ein Restaurant und Spa-Behandlungen ergänzen das Glamping-Angebot.

Eine Nacht kostet ca. 1.200 Euro. Mehr Infos unter: www.aman.com/resorts/amanwana

Platz 4: Afrikanisches Safarizelt – Chiawa Camp

Chiawa Camp Am Flussufer kann es schon mal zu tierischen Begegnungen kommen. Dann heißt es: Ruhe bewahren!

Das Chiawa Camp in Sambia liegt im Zambezi National Park direkt am Ufer des Zamezi Fluss. Es wurde mit dem Titel "erstes CO2-neturales Safari-Camp" ausgezeichnet, den Betreibern liegt da Wohl der Gäste genauso am Herzen wie das der Umwelt und der Tiere. Es bietet drei verschiedene Zelt-Typen an, die alle über eine sehr offene Bauweise verfügen. Alle Zelte bieten ein großes Bett, Waschbecken und Innen- und Außenduschen an. Der Tag kann beispielsweise mit einem Sprung in den Pool starten bevor es zu einem Tagesausflug geht, auf dem man entweder Kanufahren oder Angeln gehen oder Elefanten, Löwen, Leoparden und Nashörner bestaunen kann. Abends kann man nach dem Abendessen im Restaurant noch einen Cocktail am Lagerfeuer trinken.

Preise starten ab 1.210 Euro pro Nacht. Mehr Infos unter: www.chiawa.com/home

Platz 3: Luxus pur – Four Seasons Tented Camp Golden Triangle

Four Seasons Mitten im Dschungel liegen die Glamping-Unterkünfte der Hotelkette "Four Seasons".

Dieses Glamping-Camp liegt im nördlichen Thailand. Wie der Name schon verrät gehört dieses Camp zur Hotelkette Four Seasons und verheißt Luxus pur. Das Golden Triangle Camp liegt mitten im Dschungel und bietet Gästen Übernachtungen in 15 Zelten, die jeweils 54 Quadratmeter groß sind. Die Superior-Zelte verfügen über eine freistehende Badewanne, die Deluxe-Zelte über einen Whirlpool auf der Terrasse. Von beiden genießt man einen weiten Blick über die Berge von Laos und Burma. Ein Outdoor-Spa ist ebenfalls vorhanden. Beliebte Ausflüge sind Besuche im Elefanten-Reservat, der Tempelanlagen von Chiang Rai, Angeln mit den Einheimischen oder Touren nach Burma und entlang des Mekong Fluss ins Goldene Dreieck.

Eine Nacht kostet ab 1.360 Euro pro Unterkunft. Darin enthalten sind Vollpension, täglich ein Sundowner, eine Wein- und Käse-Verkostung und die Minibar im Zelt. Mehr Infos unter: www.fourseasons.com/goldentriangle

Platz 2: Wild-West-Feeling – Dunton River Camp

Rustikaler Schick bietet das Mountain Tent.

Das Dunton River Camp in den USA liegt mitten in den Bergen von Colorado. Die ehemalige Cresto Ranch bietet heute acht Glamping-Zelte in zwei unterschiedlichen Ausführungen an. Vier rustikale "Mountain Tents" liegen zwischen Bäumen und bieten große Betten, ein Badezimmer und einen Ofen an. Die vier " River Tents" muten so komfortabel wie Hotelzimmer an und liegen am Ufer des Dolores River. Beide sind ausgestattet mit Terrassen und Badezimmern, die Badewanne, Dusche und Handtuchwärmer bieten. Zu jedem Zelt gibt es zwei Mountainbikes obendrauf, um die unberührte Natur rundherum erforschen zu können.

Fahrräder, Sauna und Bio-Vollpension sind im Preis enthalten. 2020 konnte man nur alle Zelte gleichzeitig mieten zu einem Preis von 15.000 US-Dollar pro Nacht. Das ergibt, reist man mit mindestens sieben weiteren Parteien an, 1.875 Euro pro Zelt, also etwa 1.530 Euro pro Übernachtung zu zweit. Geöffnet ist das Camp nur von Juni bis Oktober. Mehr Infos unter: duntonrivercamp.com

Platz 1: Abgelegener geht es kaum – Clayoquot Wilderness Resort

Clayoquot Wilderness Resort 25 Zelte stehen im Westen von Vancouver Island - einer der abgelegensten Küstengegenden Kanadas.

Immer wieder als teuerste Glamping-Unterkunft genannt wird das Clayoquot Wilderness Resort in Kanada. Im Bundesstaat British Columbia befinden sich diese 25 Zelte mitten im UNESCO-Biosphärenreservat in der Nähe von Tofino auf Vancouver Island an einem einsamen Strand mitten in der Wildnis. Erreichen kann man das Camp nur per Boot oder Hubschrauber. Wale und Bären lassen sich hier in freier Wildbahn beobachten, Gäste können den Wild Side Trail erwandern oder die altertümliche Siedlung Ahousat der "First Nation"-Bewohner erkunden. Auch Kajaken, SUPen (Stand up paddle Boarding), Canyoning, Bogenschießen, Angeln, Klettern oder Disc-Golf-Spielen sind hier möglich. Die 30-Quadratmeter-großen Zelte sind luxuriös ausgestattet mit Betten, Sofas und Tischen. Die Sterne-Küche verwöhnt die Gäste mit einem wohlsortierten Weinkeller. Ein Spa steht ebenfalls zur Verfügung.

Pro Nacht und Zelt muss man in der Nebensaison mit zwei Personen mindestens mit 1.800 Euro kalkulieren. Im Preis enthalten sind die Vollpension, Getränke inklusive Auswahl an Weinen, Bieren und Spirituosen, 60 Minuten Massage pro Person, Pferdekutsche als Shuttle zur Unterkunft und vieles mehr. Infos unter: www.wildretreat.com

Fazit

Die Zeit nach der Corona-Pandemie können wir alle kaum erwarten. Die Frage, die aktuell noch niemand beantworten kann ist, ob die Reisewelle direkt nach der Pandemie losschwappt, oder erst sehr gemächlich in Fahrt kommt. Wen es lieber in die Natur verschlägt als in reguläre Hotels, während seines Urlaubs aber nicht auch Luxus verzichten kann, für den bieten sich unserer Top 7-Glamping-Plätze an.