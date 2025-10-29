Grüne Plakette entfällt: Aber nur für Elektroautos

Die grüne Umweltplakette könnte für viele Autofahrer bald Geschichte sein – zumindest für jene, die ein E-Kennzeichen tragen. Das Bundesumweltministerium plant, Elektroautos und bestimmte Plug-in-Hybride künftig von der Pflicht zu befreien, eine Umweltplakette zu tragen. Damit sollen Bürokratie und Kosten reduziert werden, ohne dass sich an den bestehenden Umweltzonen grundsätzlich etwas ändert.

E-Kennzeichen statt Plakette Bisher müssen auch Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb die grüne Plakette gut sichtbar auf der Windschutzscheibe tragen, um in die 35 Umweltzonen Deutschlands einfahren zu dürfen. Das gilt selbst dann, wenn sie keinerlei lokale Emissionen verursachen. Mit der geplanten Änderung soll diese Regelung angepasst werden. Der Schritt geht auf eine parlamentarische Anfrage zurück, in der die Bundesregierung aufgefordert wurde, Doppelregelungen und unnötige Hürden im Zulassungsrecht zu prüfen.

Das Umweltministerium kündigte an, das Gesetzgebungsverfahren so bald wie möglich einzuleiten. Konkrete Fristen gibt es jedoch noch nicht. Ziel sei es, die Verwaltung zu entlasten und Haltern emissionsarmer Fahrzeuge den Alltag zu erleichtern.

Weniger Aufwand, gleiche Wirkung Das E-Kennzeichen ist zwar freiwillig, bringt aber bereits Vorteile – etwa bei Parkgebühren oder der Nutzung von Busspuren. Nach Einschätzung mehrerer Abgeordneter würde der Wegfall der Plakettenpflicht vor allem Kommunen und Prüforganisationen entlasten. Diese müssen derzeit jährlich Hunderttausende Plaketten ausstellen und Verstöße kontrollieren. Für die Besitzer von Elektrofahrzeugen entfielen zudem kleine, aber lästige Zusatzkosten.

Bereits in der Vergangenheit gab es politische Vorstöße, die Umweltplakette zu überarbeiten. Bisher scheiterten sie an der Sorge, die Wirkung der Umweltzonen könne darunter leiden. Doch diese Zonen stehen ohnehin seit einiger Zeit in der Kritik.

Umweltzonen im Wandel Laut Umweltbundesamt haben die Umweltzonen heute nur noch begrenzten Einfluss auf die Luftqualität. Über 90 Prozent aller Fahrzeuge erfüllen inzwischen die Voraussetzungen für eine grüne Plakette. Damit verlieren die Zonen zunehmend ihre ursprüngliche Steuerungsfunktion. Der Anteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden steigt stetig – Anfang Juli 2025 waren bereits knapp drei Millionen solcher Fahrzeuge in Deutschland zugelassen.