Hauptuntersuchung online: TÜV-Bericht gibt es ab sofort digital

Der neue Service steht für alle Hauptuntersuchungen zur Verfügung, die ab diesem Datum durchgeführt werden. Frühere Prüfungen bleiben weiterhin nur in Papierform vorhanden.

Der Digitale Untersuchungsbericht dient als elektronische Version des bekannten HU-Dokuments, den Fahrzeughalter bislang in Papierform erhalten. Er kann über die Internetseite des KBA aufgerufen werden – entweder über einen QR-Code, über einen individuellen Link oder durch manuelle Eingabe der Zugangsdaten. Diese bestehen aus der Nummer des Untersuchungsberichts, der Schlüsselnummer der Prüforganisation sowie einer Identifikationsnummer. Damit lässt sich der Bericht eindeutig zuordnen und sicher abrufen.

HU-Online-Abruf ohne eID Im Unterschied zu anderen Online-Diensten des KBA, etwa der Online-Registerauskunft (ORA), ist für den Zugriff keine elektronische Identifizierung (eID) erforderlich. Der DUB funktioniert ohne personenbezogene Daten und ist dadurch auch ohne Registrierung nutzbar. Nutzer können den Bericht zudem an Dritte weitergeben, etwa beim Fahrzeugverkauf oder bei Versicherungs- und Werkstattanfragen. Die Weitergabe lässt sich durch den Tausch der Zugriffsdaten jederzeit widerrufen.

Der Bericht wird in deutscher und teilweise auch in englischer Sprache bereitgestellt. Aus technischen Gründen können nicht alle Inhalte vollständig ins Englische übertragen werden. Der DUB enthält alle relevanten Prüf- und Mängelpositionen und eignet sich als Nachweis gegenüber Händlern, Prüforganisationen und Behörden.

DUB kein Bestandteil der i-Kfz-App Der Digitale Untersuchungsbericht basiert auf den Bestimmungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), insbesondere den §§ 29 und 29a sowie der Anlage VIII. Ergänzend gilt die Verkehrsblattverlautbarung 2025 S. 162, in der das Verfahren für den Abruf der HU-Daten festgelegt ist. Entwickelt wurde das System im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV), betrieben wird es durch das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg.

Der DUB ist nicht Bestandteil der i-Kfz-App, die für den digitalen Fahrzeugschein genutzt wird. Er funktioniert als eigenständige Anwendung und kann unabhängig davon verwendet werden. Damit bleibt der digitale HU-Bericht flexibel einsetzbar und ergänzt den laufenden Ausbau der elektronischen Fahrzeugverwaltung. Der klassische Papierbericht bleibt vorerst bestehen, kann aber in den meisten Fällen durch den DUB ersetzt werden.