Hochwasser und Überflutungen Diese Straßen und Autobahnen sind gesperrt

Nach zahlreichen Unwettern mit Starkregen haben viele Regionen in Deutschland mit Hochwasser-Schäden zu kämpfen. Davon ist neben den vielen persönlichen Schicksalen auch die Verkehrs-Infrastruktur betroffen. Wir haben für Sie einen Überblick über die aktuell gesperrten Straßen und Autobahnen.

Gesperrte Autobahnen

Besonders betroffen waren die Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, allein in NRW sind 90 Kilometer des Autobahnnetzes beschädigt. Am Autobahndreieck Erfttal ist die A1 bis zur Anschlusstelle Hürth in beiden Fahrrichtungen komplett gesperrt. Im weiteren Verlauf in Fahrtrichtung Dortmund steht zwischen Köln-Lövenich und Köln-Bocklemünd nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem ist an der Anschlussstelle Gleuel keine Auf- oder Abfahrt möglich.

Zwischen dem Kreuz Kerpen und der Anschlussstelle Rheinbach ist zudem die A61 in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt. Auf der Strecke gibt es noch weitere Schäden. Ebenfalls voll gesperrt ist die A61 zwischen dem Kreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Swisttal-Heimerzheim in Fahrtrichtung Venlo und zwischen dem Kreuz Bliesheim und der Anschlussstelle Türnich. Teilweise ist überhaupt keine Fahrbahn mehr vorhanden.

Zwischen Würselen und Aachen ist die Böschung an der A544 abgerutscht. Wegen der Sanierungsarbeiten ist hier aktuell nur ein Fahrstreifen befahrbar. An vielen Stellen kann noch nicht mit Reparaturen begonnen werden, weil zunächst Untersuchungen nötig sind. So können auch scheinbar unbeschädigte Abschnitte betroffen sein, wenn etwa nach einer Unterspülung der Untergrund nicht mehr tragfähig ist.

Beschädigte Bundesstraßen

Das Unwetter hat natürlich auch Land-, Kreis- und Bundesstraßen getroffen. In den Regionen Südwestfalen, Ville-Eifel, Rhein-Berg, Sauerland, Niederrhein, Ruhrgebiet und Münsterland gibt es laut "Straßen.NRW" aktuell noch Behinderungen an folgenden Stellen:

L442 (Laupendahler Landstraße) in Essen zwischen E-Kettwig und –Werden – Aufräumarbeiten nach Überspülung durch die Ruhr

L924 (Fellerstraße) zwischen Bonsfelderstraße und Effringhauser Straße, Fahrbahn wurde durch das Hochwasser beschädigt, Straße bis auf Weiteres gesperrt

Märkischer Kreis

B229 Lüdenscheid-Oberbrügge, Baken am Rand

B515 Menden-Lendringsen, Vollsperrung der Brücke wegen Unterspülung

B515 Balve, Einengung wegen weggespülter Böschung

B236 Plettenberg-Ölmühle, halbseitig gesperrt wegen Hangrutsch

B236 Altena bis Gewerbegebiet Dresel, Vollsperrung wegen Unterspülung

B236 Altena, Vollsperrung wegen einsturzgefährdetem Haus

B229 Werdohl-Eveking, halbseitig gesperrt wegen Erdrutsch

B54 Schalksmühle-Dahlerbrück, halbseitig gesperrt wegen weggespültem Gehweg

B54 Hagen-Dahl, Einengung und geringere Geschwindigkeit wegen weggespültem Gehweg, gesperrt für Schwerlastverkehr

L888 Iserlohn-Grüne, halbseitig gesperrt wegen unterspülter Stützmauer

L879 Herscheid-Hardt bis -Ahehammer, Vollsperrung wegen Ausspülung

L709 Meinerzhagen-Listerohl, Baken am Rand wegen unterspülter Böschung

L698 Altena-Nette bis -Evingsen, Vollsperrung wegen großflächiger Ausbrüche

L697 Plettenberg Hestenbergtunnel, Einengung

L694 Lüdenscheid-Brüninghausen, Vollsperrung wegen Erdrutsch

L694 Lüdenscheid-Wettringhof, Baken am Rand wegen Unterspülung

L694 Altena-Rosmart bis Altroggenrahmede, Baken am Rand wegen unterspülter Böschung

L656 Werdohl bis Neuenrade, Höllmecke, Vollsperrung wegen Unterspülung, Fahrbahn halbseitig weggebrochen

L530 Altena-Mühlenrahmede und -Breitenhagen, halbseitig gesperrt wegen Erdrutsch

L532 Lüdenscheid, Vollsperrung wegen Erdrutsch

K3 Halver bis Kierspe, Vollsperrung, Fahrbahn weggespült

K4 Meinerzhagen-Elminghausen, Baken am Rand wegen weggespülter Böschung

K24 Hagen-Hohenlimburg, Vollsperrung wegen Hangrutsch und Unterspülung

K32 Hemer, halbseitig gesperrt wegen Hangrutsch

Ennepe-Ruhr-Kreis

L701 Hagen-Priorei, Vollsperrung, Fahrbahn und Bauwerk weggespült

L701 Hagen, Baken am Rand wegen weggespülter Böschung

L675 Wetter bis Herdecke, Vollsperrung wegen Erdrutsch

L651 Hattingen-Bredenscheid, Baken am Rand wegen weggespülter Böschung

L528 Hagen-Selbecke, Baken am Rand

K4 Witten-Bommern, Vollsperrung wegen unterspülter Fahrbahn

Kreis Olpe

L928 Lennestadt-Gleierbrück, Baken am Rand wegen unterspülter Böschung

B236 Lennestadt-Langenei, Radweg vollgesperrt

B55 Elspe-Oberelspe, halbseitig gesperrt, Radweg vollgesperrt

L737 Lennestadt-Oedingen, Gefahrenstelle ausgeschildert wegen Ausspülungen

L687 Finnentrop-Rönkhausen, halbseitig gesperrt

Sauerland-Hochstift

B511 zwischen Schmallenberg-Bad Fredeburg und -Heiminghausen (Hangrutsch) Vollsperrung. Umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich.

L519 zwischen Sundern-Recklinghausen und -Endorf (Hangrutsch) Die halbseitige Verkehrsführung bleibt zunächst bis auf Weiteres bestehen.

L687 zwischen Sundern-Wildewiese und Finnentrop-Rönkhausen (Hangrutsch) Die halbseitige Verkehrsführung bleibt zunächst bis auf Weiteres bestehen.

L928 zwischen Schmallenberg-Bracht und Lennestadt-Gleierbrück (Hangrutsch) Die halbseitige Verkehrsführung bleibt zunächst bis auf Weiteres bestehen.

Niederrhein

Im Bereich der L 361 Abs 12 Ortslage Grevenbroich-Neuenhausen ist der kreuzende unterführte Rad-/Gehweg wegen Verschlammung gesperrt.

B 59 (vormals A 540) zwischen den Anschlussstellen AS Gustorf und AS Frimmersdorf in FR KVP Hydro Aluminium Böschungsrutsch auf rd. 10 m Länge, Sofortmaßnahme: Absperren des Standstreifens. Alle Vollsperrungen für den Bereich Heinsberg, Nettetal und Moers sind aufgehoben. Aufgrund von Ausspülungen sind einseitige Sperrungen weiterhin erforderlich.

Fazit

Nach den verheerenden Unwettern sind Autobahnen, Bundes-, Land- und Kreisstraßen vielerorts durch Hochwasser beschädigt. Aufräum- und Sanierungsarbeiten laufen, teilweise werden diese aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.