Hohe Spritpreise trotz sinkendem Öl-Preis Was läuft da schief?

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Die Grünen) bringt es in einem Twitter-Beitrag auf den Punkt: "Mein Eindruck ist, dass ein paar Ölmultis gerade den großen Reibach machen". Mit Blick auf den angekündigten Tank-Rabatt von Bundesfinanzminister Christan Lindner (FDP) schreibt er weiter. "Und einige denken laut darüber nach, dieses Verhalten auch noch zu belohnen. Hier läuft etwas gehörig schief #Tankrabatt".

Irgendwo bleibt das Geld der Autofahrer hängen

Aktuell liegt der Ölpreis (Stand: 16.3.2022) für ein Barrel Rohöl der Marke Brent bei rund 98 US-Dollar. Damit liegt der Preis auf dem Niveau der Vor-Kriegsnotierung, nachdem er nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf mehr als 139 US-Dollar gestiegen war. Hintergrund des neuesten Preisrückgangs sind unter anderem die neuen Gespräche zwischen den beiden Kriegsparteien. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank sprach gegenüber T-Online von Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Aber, eine Entlastung im gleichen Maße an den Tankstellen ist nicht in Sicht, wenn überhaupt stagnieren die Kraftstoffpreise auf weiterhin hohem Level.

"Trotz aller kriegsbedingter Sondereffekte und Erklärungen für die hohen Spritpreise – irgendwo zwischen Ölförderung und Tankstelle bleibt das zusätzliche Autofahrergeld hängen", sagt Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht vom ADAC gegenüber N-TV. "Die Mineralölkonzerne verdienen im Raffineriegeschäft derzeit richtig gutes Geld."

Tankstellen können die Preise kaum gestalten

Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x) äußerte sich ähnlich. Ein Sprecher sagte der "Tageszeitung" (taz): "Die Raffinerien verdienen derzeit deutlich mehr Geld als vorher." Am Mittwoch (16.3.) erklärte der der Verband auf Nachfrage von www.auto-motor-und-sport.de: "Die hohen Tankstellenpreise stellen für viele Autofahrer und Betriebe eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Allerdings muss hierbei auf die Ursachen der aktuellen Preissituation gesehen werden: Die Kraftstoffpreise sind infolge des Ukrainekriegs stark gestiegen. Dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern europa- und weltweit. Das liegt zum einen an einer höheren Produktnachfrage nach Benzin, Diesel und Heizöl. Wir registrieren zurzeit beispielsweise eine deutliche höhere Nachfrage nach Diesel aus osteuropäischen Ländern, die teilweise auch von Deutschland aus bedient wird." Gleichzeitig sei das Produktangebot zurückgegangen, weil die Unternehmen auf eigene Initiative den Import von Diesel und auch Rohöl aus Russland reduzieren, auch wenn keine Sanktionen verhängt sind.

"Darüber hinaus sind die inländischen Heizölorders zuletzt deutlich gestiegen; Heizöl und Diesel sind verwandte Raffinerieprodukte", heißt es weiter. "Beide Faktoren, die höhere Nachfrage und das begrenzte Angebot, haben auf dem Weltmarkt zu den stark gestiegenen Produktpreisen und in der Folge auch zu höheren Tankstellenpreisen geführt. Das gilt für Kraftstoffe aus heimischer Produktion ebenso wie für im Ausland hergestellte und importierte Kraftstoffe." Dadurch haben sich die Produktmärkte für Benzin und Diesel vom Rohölmarkt derzeit weitgehend abgekoppelt, so en2x. Wie in anderen Rohstoff- und Produktmärkten auch, seien die Preise somit ein Indikator für eine Produktknappheit, die in diesem Fall europa- und weltweit gelte. "Die weitere Marktentwicklung hängt vor allem von der Lage in der Ukraine, politischen Entscheidungen und dem Verbraucherverhalten ab."

Jürgen Ziegner, Geschäftsführer des Tankstellenverbands ZTG, kann diese Knappheit bestätigen. Vor allem bei Diesel werde in Deutschland weniger produziert als verbraucht, zitiert ihn das Magazin Business Insider. Ein relevanter Teil des Imports sei bisher aus Russland gekommen, doch viele Händler nähmen bereits ein mögliches Importverbot vorweg. Dadurch werde der Treibstoff knapper und damit teurer. Dazu kämen Angst und Spekulationen. Und es sei auch nicht auszuschließen, dass manche Unternehmen versuchten, etwas Speck anzulegen, um für sinkende Preise gewappnet zu sein. Die Tankstellen selbst hätten dagegen kaum Möglichkeiten, die Preise zu gestalten.

Fazit

Ganz offensichtlich tanzen Öl-Preis und Spritpreis nicht mehr zusammen. Auf der einen Seite sinkt der Rohölpreis nach einer diffusen Friedensmöglichkeit zwischen Russland und der Ukraine auf das Vorkriegsniveau, auf der anderen Seite bleiben die Spritpreis nach wie vor hoch. Das passt nicht zusammen und der Autofahrer fühlt sich einmal mehr als Melkkuh. Doch der Tankstellenpächter um die Ecke hat bei seinen Preisen kaum eine Gestaltungsmöglichkeit. Bleiben als Preistreiber also nur die Mineralölkonzerne und die Raffinerien.