In allen japanischen Toyota-Werken stehen aktuell die Bänder still. Wie ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, lege ein Fehler im Produktionssystem derzeit alle 14 Produktionsstätten im Heimatland des Autoherstellers lahm. Betroffen sei ein System, das für eingehende Autoteile zuständig ist. Toyota könne derzeit keine neuen Bauteile für seine in Japan gebauten Autos bestellen – beispielsweise für den neuen Prius (siehe Video und Fotoshow).

Dem Sprecher zufolge sei der Fehler "wahrscheinlich nicht auf einen Cyberangriff zurückzuführen". Zudem sei das Ausmaß des Produktionsausfalls derzeit noch unklar. Demnach kann Toyota derzeit nicht sagen, wann die Produktion in den Werken wieder aufgenommen werden kann. Unklar ist obendrein, welche Baureihen derzeit nicht produziert werden können. Berechnungen von Reuters zufolge machen die 14 lahmgelegten Werke in Japan etwa ein Drittel von Toyotas weltweitem Produktionsnetzwerk aus. Der Hersteller fertige in seiner Heimat pro Tag etwa 13.500 Autos der Kernmarke.

Vorreiter in der Just-in-time-Autoproduktion Toyota gilt als Vorreiter in der Just-in-time-Autoproduktion. Diese hält zwar die Lagerkosten niedrig und führt dazu, dass vergleichsweise wenig Platz an den Standorten für die Lagerung von Bauteilen vorgehalten werden muss. Kommt es jedoch zu Engpässen in der Lieferkette, drohen umgehend Produktionsausfälle. Diese Erfahrung machte Toyota bereits im Februar 2022. Damals gab es einen Cyberangriff auf einen Teile- und Komponentenlieferanten von Toyota, Kojima Industries. Seinerzeit standen für einen Tag ebenfalls die Bänder in allen japanischen Toyota-Werken still.

