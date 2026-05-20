Kalifornien prüft 225-km/h-Busse: Kommt der Turbo-ÖPNV auf den Freeway?

Kalifornien will den öffentlichen Fernverkehr ausbauen – nicht nur mit Zügen, sondern auch mit Bussen. Die Idee: High-Speed-Busse sollen Orte anbinden, die sich kaum sinnvoll an ein Schienennetz anschließen lassen, und dabei Reisezeiten erreichen, die heute in den USA legal kein Auto schaffen würde.

Caltrans nennt als Zielwert bis zu 140 mph, also rund 225 km/h. Damit rückt ein Tempo ins Bild, das im US-Straßenalltag weit außerhalb der üblichen Tempolimits liegt – und das selbst für große Reisebusse technisch wie infrastrukturell eine neue Liga bedeutet. 85 mph (Meilen pro Stunde – 137 km/h) sind aktuell das erlaubte Maximum – auf einer Autobahn in Texas. In Kalifornien ist maximal 70 mph (113 km/h) erlaubt – und das auch nur auf speziell ausgewiesenen Freeways.

So soll das System funktionieren: eigene Spuren, eigene Stationen, Expressbetrieb Die kalifornische Verkehrsbehörde Caltrans skizziert keinen "Bus im normalen Verkehr, nur schneller", sondern ein eigenes Set-up:

dedizierte Freeway-Spuren für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb

eigene Transit-Hubs/Stationen als Ein- und Ausstiegspunkte

Langstrecken-Expresslinien, die Regionen miteinander verbinden

Als Zielräume nennt Caltrans unter anderem Sacramento, die Bay Area, Los Angeles und San Diego. Der Ansatz soll bestehende Lösungen ergänzen – Caltrans positioniert das Konzept ausdrücklich als Zusatzoption neben der Schiene, nicht als Ersatz.

San Francisco – L.A. in 3:12 Stunden: Caltrans rechnet mit 120 mph Den größten Aha-Moment liefert eine Beispielrechnung aus einem Caltrans-Webinar: Bei rund 120 mph (ca. 193 km/h) soll ein Bus die Strecke San Francisco–Los Angeles in etwa drei Stunden und 12 Minuten schaffen.

Caltrans diskutiert hier ein Szenario unter bestimmten Voraussetzungen, nicht einen fertig geplanten Fahrplan. Trotzdem zeigt die Zahl, worauf das Projekt zielt: Der Bus soll nicht mehr "günstig, aber langsam" wirken, sondern eine echte Zeit-Alternative werden.

Wo Caltrans die Linien sieht: I‑80, I‑5, US‑101 – und Route 99 als Startkandidat Als mögliche Korridore tauchen laut Berichten vor allem große Nord-Süd- und Verbindungsachsen auf: Interstate 80, Interstate 5 und U.S. 101. Caltrans nennt außerdem die State Route 99 als besonders naheliegenden Einstieg – wegen der vielen Anbindungen durch das Central Valley, etwa über Bakersfield, Fresno, Modesto, Stockton bis Sacramento.

Der Haken steht schon im Konzept: Viele Freeways passen nicht zu 225 km/h Caltrans stößt in einer frühen Bewertung auf das Grundproblem: Die meisten US-Freeways legt die Planung auf rund 85 mph (137 km/h) aus. Wer deutlich darüber hinaus will, muss die Strecke anders bauen und betreiben.

CaltransCaltrans ist die Abkürzung für California Department of Transportation – also die Verkehrsbehörde des US-Bundesstaats Kalifornien. Sie plant, baut und betreibt große Teile der Verkehrsinfrastruktur und koordiniert Programme für Straße, ÖPNV und Mobilität. In dem Bus-Konzept prüft Caltrans, ob sich eigene Express-Spuren und neue Stationen für sehr schnelle Fernbusse auf Freeways umsetzen lassen. Caltrans betont dabei den frühen Stadium-Charakter der Überlegungen. Caltrans muss dafür nicht nur Asphalt erneuern, sondern Geometrie und Sicherheitsräume mitdenken: Kurvenradien, Querneigung, Sichtweiten, Pannenstreifen, Abstände, Trennungen. Bei 200 km/h plus verzeiht die Infrastruktur kaum noch Kompromisse – und der Betrieb braucht eine klare Trennung vom Alltagsverkehr. Zudem müssten Polizei und Rettungskräfte auf Strecken mit so hohen Geschwindigkeiten trainiert werden.

Technikpaket: neue Fahrzeuge, starke Bremsen, V2X – und Assistenz bis Automatisierung Caltrans koppelt das Tempo an ein ganzes Technik- und Betriebspaket. Das Konzept setzt auf neu ausgelegte Fahrzeuge, nennt verbesserte Bremsleistung und spielt Vehicle-to-Everything (V2X) als Sicherheitsbaustein an. Außerdem rückt Caltrans Assistenz- bis Automatisierungsfunktionen in den Fokus, um hohe Geschwindigkeiten kontrollierbar zu machen und die Abläufe zu standardisieren.

Das liest sich wie ein Hinweis auf die Realität: Bei 225 km/h reicht "Bus wie heute, nur stärker motorisiert" nicht aus – das System muss den Hochgeschwindigkeitsbetrieb als Gesamtheit absichern. Einen so schnellen straßenzugelassenen Bus gibt es aktuell nicht – und Neuentwicklung sowie Wartung eines so speziellen Busses könnte mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden sein.

KI-generiert / Gregor Hebermehl Caltrans nicht im Bau von Hochgeschwindigkeits-Strecken, sondern in der richtigen Positionierung der Bushaltestellen die größte Herausforderung bei seinen 225-km/h-Busplänen.

Kostenfrage: Caltrans sieht die Stationen als teuersten Brocken Caltrans nennt ausgerechnet nicht die Spuren als Hauptkostentreiber, sondern die Stationen/Transit-Hubs. Gleichzeitig bringt die Behörde eine Art Gegenfinanzierung ins Spiel: Sie will Stationen über oder an Freeway-Abschnitten mit anderen Bau- und Entwicklungsprojekten koppeln. Natürlich ist die Lage der Stationen für die Akzeptanz des Systems extrem wichtig: Wer Stationen klug platziert, schafft schnelle Umstiege und gute Erreichbarkeit. Wer Stationen falsch setzt, baut teure Infrastruktur, die am Ende am Auto-Zubringerverkehr scheitert.

Einordnung aus deutscher Sicht: 225 km/h sprengen jede Bus-Realität In Deutschland dürfen Busse im Regelbetrieb auf Autobahnen deutlich langsamer fahren – selbst Reisebusse mit 100-km/h-Zulassung wären nicht einmal halb so schnell wie die kalifornischen Express-Busse. Kalifornien denkt also über einen Bus nach, der nicht nur "ein bisschen schneller" fährt, sondern den Abstand zu klassischen Fernbussen neu definiert.

Das erklärt auch, warum Caltrans sofort über eigene Spuren, eigene Stationen und zusätzliche Sicherheitstechnik spricht. Ohne getrennte Infrastruktur lässt sich so ein Tempo nicht seriös planen. Ob dann aber noch eine große Kostenersparnis im Vergleich zum Zug erzielbar ist, ist anscheinend noch nicht genau berechnet.