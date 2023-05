Krönungs-Kutsche: The Gold State Coach für Charles III

The Gold State Coach für die Krönung von Charles III 4 Tonnen, 8 PS, Schrittgeschwindigkeit

"Eine Reise mit dieser Kutsche gleicht einer Schifffahrt bei starkem Seegang!" So beschrieb der britische König William IV. einst die Fahrt in der goldenen Staatskutsche ("Gold State Coach"). Das war 1831. Fast 200 Jahre später wird nun Prince ... äh pardon ... König Charles der III. am 6. Mai 2023 in exakt dieser Kutsche traditionsgemäß zur Krönungs-Zeremonie kutschiert.

Denn so steht es seither im strengen Protokoll des britischen Königshauses. Zu jeder Krönung eines neuen Königs oder einer neuen Königin wird das sieben Meter lange Dickschiff aus den Hallen buxiert und hinter acht edle Rappen gespannt. Das war auch 1953 bei der "Coronation" (Krönung) von Königin Elizabeth II. so. Sie beschrieb die Fahrt damals als "horrible" (fürchterlich). Ihr Vater, König George VI, sprach wiederum von der unkomfortabelsten Fahrt in seinem gesamten Leben.

Über vier Tonnen schwer

Auch wenn die "Gold State Coach" nicht aus purem Gold, sondern aus vergoldetem Holz besteht, so ist sie doch ein Zeugnis höchster Handwerkskunst. Sie wurde 1762 samt der großen Skulpturen und der Putten auf dem Dach (repräsentieren England, Schottland und Irland) von Samuel Butler in London gebaut und seit König George IV. für tatsächlich jede königliche Krönung genutzt. Damit dürfte die Kutsche der ungewöhnlichste und irrwitzigste Bestandteil des Krönungs-Brauchtums sein. Sie ist zudem eine der drei ältesten Kutschen in England.

Allein die Abmessungen sind enorm. Sie ist gut sieben Meter lang und 3,60 Meter hoch, wiegt rund vier Tonnen und muss von acht Pferden gezogen werden. Dabei wird sie höchstens mit Schrittgeschwindigkeit bewegt. Da kann selbst eine überschaubare Route durch London zu einer langen Reise werden. Königin Elizabeth II. wurde damals eine große Flasche mit heißem Wasser unter den Sitz geklemmt, denn der Tag der Krönung war ungewöhnlich kalt und nass.

Diamond Jubilee State Coach

Queen Elizabeth II. musste die Tortur in ihrem königlichen Leben noch öfter ertragen. Auch bei einem silbernen und goldenen Thronjubiläum wird das gute Stück rausgeholt. Anlässlich ihres diamantenen Jubiläums (60 Jahre) ließ sich die Königin allerdings eine ähnlich prunkvolle, modernere Kutsche bauen – die "Diamond Jubilee State Coach".

Das erste Mal war dieses schwarz goldene Gefährt am 4. Juni 2014 beim "State Opening of Parliament" zu bewundern. Die Diamant-Kutsche wurde 2010 in Australien gebaut, ist rund fünf Meter lang, drei Tonnen schwer und benötigt nur sechs Pferde fürs Vorankommen.

Klimaanlage und elektrische Fensterheber

Für die Krönungsfeier am 6. Mai werden König Charles und seine Frau Camilla zunächst in dieser viel komfortableren Alu-Kutsche unterwegs sein. Sie werden damit vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey durch das erwartete Spalier von Royal-Fans rollen. Der Aufbau ist hydraulisch gefedert, trägt elektrische Fensterheber und eine Klimaanlage und wird das erste Mal bei einer Krönungsfeier genutzt.

Schwarz gestrichen und mit dem Wappen der königlichen Familie geschmückt, kommt sie weniger prunkvoll daher. Auf dem Dach bietet sie zudem Platz für eine Kamera, was der Live-Berichterstattung bei solchen Ereignissen nutzen wird. Auf dem Rückweg von der Westminster Abbey wird sie allerdings stehen bleiben. Dann steigen König Charles und Camilla nämlich in die Gold State Coach.

Fazit

König Charles III. wird bei seiner Krönungs-Zeremonie zwei außergewöhnliche Staats-Kutschen nutzen. Eine von beiden – die Gold State Coach – ist 260 Jahre alt und vier Tonnen schwer. Die andere – Diamond Jubilee State Coach – rollt deutlich moderner daher.