Komfortabel und günstig: Die besten Seniorenautos bis 25.000 Euro

Wer im Alter ein neues Auto sucht, stellt andere Ansprüche als jüngere Käufer. Komfort, Übersichtlichkeit und ein unkomplizierter Einstieg sind wichtiger als Motorleistung oder technische Spielereien. Gleichzeitig soll der Preis stimmen – deshalb haben wir die besten Seniorenautos bis 25.000 Euro zusammengestellt.

Was macht ein gutes Seniorenauto aus? Der ADAC hat klare Kriterien definiert: Sitzhöhe mindestens 47 Zentimeter, gute Rundumsicht und eine niedrige Ladekante für bequemes Verstauen von Gepäck. Dazu kommt eine einfache Bedienung, die im Alltag keine Rätsel aufgibt. Nur Modelle, die hier überzeugen, wurden berücksichtigt.

Die preisgünstigen Top-Modelle Seat Arona : Einstieg ab ca. 22.520 Euro, mit einfacher Bedienung und viel Platz im Innenraum. Praktisch, aber in der Basisversion eher spartanisch ausgestattet.

: Einstieg ab ca. 22.520 Euro, mit einfacher Bedienung und viel Platz im Innenraum. Praktisch, aber in der Basisversion eher spartanisch ausgestattet. Renault Captur / Mitsubishi ASX : Beide technisch fast identisch, ab 21.490 Euro zu haben. Der Mitsubishi punktet mit längerer Garantie, der Renault mit frischem Design.

: Beide technisch fast identisch, ab 21.490 Euro zu haben. Der Mitsubishi punktet mit längerer Garantie, der Renault mit frischem Design. Nissan Juke : Schon ab 24.950 Euro mit kräftigem Motor und serienmäßig guter Ausstattung, dazu ein auffälliges Design.

: Schon ab 24.950 Euro mit kräftigem Motor und serienmäßig guter Ausstattung, dazu ein auffälliges Design. VW T-Cross: Knapp unter 25.000 Euro, aber mit einer der besten Serienausstattungen und viel Komfort beim Fahren und Beladen. Alltagstauglichkeit als Schlüsselfaktor Seniorenautos sollen das Leben leichter machen: ein höherer Einstieg, eine bequeme Sitzposition und eine gute Übersicht über Straße und Bedienelemente. Gerade beim Rangieren und Einparken zeigt sich, wie wertvoll ein Auto mit klarer Rundumsicht ist. Praktische Details wie niedrige Ladekanten erleichtern den Alltag zusätzlich.