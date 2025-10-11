Kommt die „Preiserhöhungsbremse“ für Tankstellen?

Bis zu 18 Mal ändert sich der Preis an einer deutschen Tankstelle im Schnitt pro Tag – Tendenz steigend. Das hat eine Untersuchung des Bundeskartellamtes im Frühjahr 2025 ergeben. Diese hohe Preisfrequenz erschwert es Verbrauchern, günstige Preistäler zu nutzen, da sich Preise oft innerhalb kürzester Zeit wieder ändern.

Baden-Württemberg führt Bundesratsinitiative an Nun wollen sich die Bundesländer des Problems annehmen und eine "Preiserhöhungsbremse" an der Zapfsäule in Deutschland einführen. Das berichtet die "Rheinische Post" (RP) auf ihrer Website. Unter der Federführung Baden-Württembergs haben sie eine Bundesratsinitiative gestartet, die ein deutlich verbraucherfreundlicheres System zum Ziel hat. Vorbild ist ein Konzept, das in Österreich bereits umgesetzt wird: Der Spritpreis darf demnach nur einmal pro Tag erhöht werden (in Österreich nur um 12 Uhr mittags möglich). Preissenkungen sind dagegen immerzu und unbegrenzt erlaubt.

Der RP zufolge werde der Vorstoß in einer Bundesratssitzung am 17. Oktober im Bundesrat diskutiert und dann an die Ausschüsse übergeben. Die Chancen stehen angeblich gut, dass daraufhin auch entsprechende Beschlüsse getroffen werden. "Verbraucherthemen finden bei den Ländern immer besondere Beachtung", heißt es demnach aus Bundesratskreisen.

Dass eine solche Initiative kein Selbstläufer ist, zeigt allerdings ein früheres Beispiel. Bereits 2012 wollte die Länderkammer mit einem ähnlichen Beschluss für faire und transparente Spritkosten sorgen. Die damalige Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP ("Kabinett Merkel II") setzte das Vorhaben jedoch nicht um. Damals gab es im Schnitt allerdings "nur" um vier bis fünf Kostensprünge pro Tag an der Tankstelle. "Durch die starke Zunahme der täglichen Preisänderungen in den vergangenen Jahren ist der Handlungsdruck nochmals größer geworden", heißt es laut RP in dem nun gestellten Änderungsantrag.

Vorstoß soll zu weniger Bürokratie führen Als positiver Nebeneffekt soll die "Preiserhöhungsbremse" für Tankstellen Bürokratie reduzieren, indem sie zu "einem erheblichen Rückgang der Menge der zu übermittelnden, weiterzuleitenden und zu veröffentlichenden Preisdaten führen würde", heißt es in dem Antrag weiter. Denn jede Preisänderung müsse von den Tankstellen an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe gemeldet werden, auf die dann Tank-Apps wie mehr-tanken.de zurückgreifen.