Leasing-Boom bei E-Autos: Warum immer mehr Verbraucher umsteigen

Die Nachfrage nach Leasingangeboten für Elektroautos ist in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Laut einer Analyse von Carwow entfallen mittlerweile über 71 % der Leasinganfragen auf vollelektrische Fahrzeuge – ein Zuwachs von beeindruckenden 205 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Gegensatz dazu spielen traditionelle Antriebsarten wie Benziner (21,1 %) oder Hybride (5,9 %) eine deutlich geringere Rolle. Die Gründe für diesen Boom sind vielfältig: Neben staatlichen Förderungen, die das Leasing eines Elektroautos finanziell attraktiver machen, sehen viele Verbraucher darin eine Möglichkeit, technologische Risiken zu minimieren.

Technologische Unsicherheiten und Restwertproblematik Ein Hauptargument für das Leasing von Elektrofahrzeugen ist die schnelle Weiterentwicklung der Batterietechnologie und der Software. Neue Zellchemien wie Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP) versprechen beispielsweise bessere Kältetauglichkeit und Langlebigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP). Solche Fortschritte könnten ältere Modelle schnell obsolet machen und deren Restwert drastisch senken. Durch Leasing umgehen Verbraucher dieses Risiko: Sie fahren stets ein Fahrzeug auf dem neuesten Stand der Technik und müssen sich keine Sorgen um Wertverluste machen.

Lifestyle-Modell "nur Nutzer statt Eigentümer sein" Neben ökonomischen Überlegungen spielt auch ein gesellschaftlicher Wertewandel eine Rolle. Laut Carwow bevorzugen besonders jüngere Generationen und moderne Familien die monatliche Kalkulierbarkeit der Leasingraten gegenüber der Eigentümerschaft bei einem Fahrzeug. Der Stolz auf den Fahrzeugbrief weicht einem pragmatischen Ansatz: Nutzen statt kaufen lautet die Devise.

Herausforderungen bei gebrauchten Elektrofahrzeugen Trotz der wachsenden Akzeptanz von Elektromobilität bleibt der Markt für gebrauchte Elektroautos schwierig. Laut dem DAT-Report 2026 sank die Kaufbereitschaft für gebrauchte Stromer innerhalb eines Jahres von 51 % auf 37 %. Hauptgründe sind Unsicherheiten über den Batteriezustand und schnelle Modellwechsel, die ältere Fahrzeuge unattraktiv machen. Eine professionelle Diagnose des Batteriezustands könnte hier Abhilfe schaffen, ist jedoch noch nicht flächendeckend etabliert.