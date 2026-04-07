Mercedes entwickelt neuen Türgriff: kommt die herkömmliche Form zurück?

Diese neue Regelung verbietet in China vollelektrisch betätigte Türgriffe. Das zwingt viele Hersteller zum Umdenken, und einige Türsysteme müssen neu konstruiert werden. Auch Mercedes ist dabei, ein neues Türsystem zu entwickeln, das den chinesischen Regularien entspricht. Bevor wir uns das genauer ansehen, ist es hilfreich, einige Begrifflichkeiten und technische Feinheiten zu beleuchten.

In vielen Berichterstattungen ist oft die Rede von der "Rückkehr zu Bügelgriffen". Damit sind die klassischen Türgriffe in Form eines Bügels gemeint, in den man hineingreift und zieht, um die Tür zu öffnen. Versenkbare Türgriffe hingegen schließen bündig mit der Karosserie ab. Viele Hersteller setzen hier auf ein rein elektrisch betriebenes System. Kommt es bei einem Unfall zum Ausfall aller elektronischen Funktionen an Bord, kann es sein, dass sich die Türen von außen nicht mehr öffnen lassen, was für die Insassen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen kann.

Nach Angaben eines Sprechers setzt Mercedes dagegen bei jedem Türsystem auf einen Sicherheitsmechanismus mit Bowdenzug. Das bedeutet: Egal ob ein Türgriff klassisch als Bogen auf der Tür sitzt oder versenkbar in der Tür integriert ist, im Notfall bleibt die Tür mechanisch bedienbar, von innen und außen.

Was sich nun ändert Wie schon angedeutet, zielen die neuen Regelungen in China nicht auf die Bauform, sondern auf die Funktionssicherheit der Griffe ab. Obwohl Mercedes-Benz ein solches Sicherheitssystem schon integriert hat, ist der Hersteller dabei, ein neues System zur Erfüllung dieser Vorgaben zu entwickeln. Voraussichtlich soll ein "Standard-Bügeltürgriff" mit Keyless-Go-Funktion entstehen. Auch wenn diese Regelung zunächst nur für den chinesischen Markt gilt, könnte es sein, dass der Autobauer entsprechende Anpassungen auch in Europa umsetzt.

Bislang waren bei vielen Modellen höherwertige Ausstattungen, etwa Keyless-Go, häufig an versenkbare Türgriffe gekoppelt. Künftig soll diese Kopplung entfallen. Kunden können dann Komfortfunktionen wählen, ohne automatisch ein bestimmtes Türgriffdesign in Kauf nehmen zu müssen. Somit haben die Kunden mehr Wahlfreiheit.

Im Video sehen Sie, wie man beim Tesla Model 3 die Türen öffnet.