Mercedes-Werk in Sindelfingen mit Roboter-Küche: In der Kantine kocht ab Sommer die KI

Das automatisierte System ist nach einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten als Ergänzung zur bestehenden Kantine vorgesehen und richtet sich insbesondere an Mitarbeitende in Früh-, Spät- und Nachtschichten, deren Arbeitszeiten außerhalb der klassischen Kantinenöffnungszeiten liegen.

Die neue Lösung soll die Versorgung im Schichtbetrieb vereinfachen und zugleich Wege über das weitläufige Werksgelände verkürzen. An den bestehenden Strukturen der Werksverpflegung ändert sich grundsätzlich nichts.

Roboter-Kantine auf 7 Quadratmetern Zum Einsatz kommt ein Kochsystem des Münchner Start-ups Circus Group. Das Roboter-System mit der Bezeichnung CA-1 benötigt nach Angaben des Unternehmens rund sieben Quadratmeter Fläche und ist als vollständig geschlossene Einheit konzipiert. Es vereint Lagerung, Dosierung, Zubereitung, Reinigung und Ausgabe der Speisen in einem Gerät.

Die bestehende Kantine bleibt weiterhin geöffnet. Die Roboterküche soll sie ergänzen, insbesondere außerhalb der Stoßzeiten sowie nachts. Angaben zu Anzahl und konkreter Platzierung der Geräte im Werk macht das Unternehmen derzeit nicht.

Technisches Konzept mit gekühlten Zutaten Die Zubereitung der Mahlzeiten erfolgt automatisiert über einen Roboterarm, der die Zutaten entnimmt, mischt und über Induktion erhitzt. Die Zutaten werden permanent gekühlt gelagert und einmal täglich neu befüllt. Nach Unternehmensangaben soll so eine gleichbleibende Qualität sichergestellt werden.

Das System arbeitet datenbasiert. Abverkaufszahlen werden ausgewertet, um das Angebot an die Nachfrage anzupassen und Lebensmittelreste zu reduzieren. Preisgestaltung und Abrechnung liegen beim jeweiligen Auftraggeber.

Mercedes-Werk Sindelfingen Das Werk Sindelfingen ist einer der größten Produktionsstandorte von Mercedes-Benz weltweit. An dem Standort arbeiten rund 35.000 Beschäftigte in Produktion, Entwicklung, Verwaltung und angrenzenden Bereichen. Gefertigt werden dort vor allem Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse, darunter Modelle der S-Klasse sowie elektrische Baureihen. Das Werk gilt konzernintern als technologisches Leitwerk mit hoher Fertigungstiefe und enger Anbindung an Forschung und Entwicklung. Sindelfingen zählt damit zu den wichtigsten industriellen Standorten von Mercedes-Benz in Baden-Württemberg. Zehn bis 15 Gerichte pro Tag Vorgesehen sind täglich zehn bis 15 unterschiedliche Gerichte. Dazu zählen unter anderem Pasta- und Currygerichte, Salate sowie Desserts. Auch Fisch- und Fleischgerichte wie Gulasch sind nach Angaben des Anbieters umsetzbar. Einschränkungen bestehen bei bestimmten Garverfahren und bei sehr großen Einzelstücken. Ein klassisch gegrilltes Steak kann das System nicht zubereiten.

Die Menüplanung soll an regionale Vorlieben angepasst werden. Auch schwäbische Gerichte wie Linsen mit Spätzle oder Maultaschen seien technisch möglich. Bestellt wird direkt am Gerät über ein Touch-Terminal. Die Zubereitungszeit liegt laut Anbieter bei drei bis vier Minuten. Währenddessen können die Beschäftigten den Kochvorgang beobachten. Die Roboterküche ist für einen durchgängigen Betrieb rund um die Uhr ausgelegt.