Mopar bringt Hundelinie Mopaw: Tuning-Zubehör für Waldi & Co

Wer Modelle der Marken Chrysler, Dodge, Jeep, Ram sportlich aufrüsten oder auch nur mit Original-Zubehör ausrüsten möchte, wird bei der Stellantis-Hausmarke Mopar bedient. Neben leistungsförderndem Zubehör wird ab sofort unter dem neuen Sub-Label Mopaw fahrzeugbezogenes Haustierzubehör angeboten. Der Name Mopaw ist dabei eine spielerische Ableitung von Mopar, denn Paw steht im Englischen für Pfote, also stellvertretend für Haustier.

Tiere bieten einen Milliardenmarkt Die neue Kollektion richtet sich an die wachsende Gemeinschaft tierlieber Autofahrer in den USA. Laut der American Pet Products Association beliefen sich die Ausgaben in der Heimtierbranche in den Vereinigten Staaten zuletzt auf über 150 Milliarden Dollar, wobei ein weiterer Anstieg der Umsätze erwartet wird. Zudem reisen laut Global Vet Link jährlich etwa 78 Prozent der amerikanischen Haustierbesitzer mit ihren Tieren. Genau hier möchte Mopaw ansetzen und natürlich auch Umsätze generieren. "Wenn es darum geht, dass unsere Haustiere glücklich und gesund sind, machen Amerikaner keine Kompromisse. Sie behandeln ihre Tiere wie Familienmitglieder", sagt Mopar-Chef Tim Kuniskis.

Mopaw für Hund und Herrchen Alle Mopaw-Produkte werden exklusiv für das neue Label entworfen, aber von namhaften Herstellern aus der Heimtierbranche hergestellt. Das erste Mopaw-Sortiment umfasst unter anderem eine Hunde-Transportbox von Nemesys Gear, die so konzipiert ist, dass sie sich nahtlos in das Kindersitzbefestigungssystem auf der Rückbank andocken lässt. Auch zu haben sind eine faltbare Hundetransportbox, Innenraumschutzelemente, Trinknäpfe, Halsbänder, Leinen und sogar eine Bekleidungskollektion, die für Herrchen und Frauchen T-Shirts und Hoodies mit Mopaw-Label umfasst. Weitere Produkte sollen zeitnah folgen.