Nach Lkw-Brand: Fünf Supersportler nur noch Asche

Nach Angaben des "Chattanooga Fire Department" bemerkte ein anderer Verkehrsteilnehmer Rauch am Anhänger des Transporters und machte den Fahrer darauf aufmerksam. Dieser lenkte das Fahrzeug sofort zu einer Tankstelle und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Anhänger jedoch bereits in Vollbrand.

Im Transporter befanden sich zwei McLaren 720S, eine Corvette C8 Z06, eine Corvette Stingray sowie ein Audi R8. Die Fahrzeuge waren nach ersten Informationen im Anschluss an einen Fahrabschnitt des Rallye-Programms auf dem Weg von der Rennstrecke in Atlanta weiter nach Süden.

Totalschaden trotz schneller Reaktion Fotos der Feuerwehr zeigen die schwer beschädigten Überreste des Anhängers und der Fahrzeuge. Nur eine der Corvettes ist noch teilweise als solche erkennbar. Der Schaden wird auf rund 1,5 Millionen US-Dollar (1,27 Millionen Euro) geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Ursache des Feuers ist bisher nicht bekannt. Laut US-Medien wird vermutet, dass der Brand im mittleren Bereich des Anhängers ausgebrochen sein könnte. Ob ein technischer Defekt am Transporter oder an einem der geladenen Fahrzeuge Auslöser war, wird derzeit untersucht.