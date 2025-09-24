AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Nach Lkw-Brand
Fünf Supersportler nur noch Asche

In Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee sind bei einem Brand in einem Autotransporter fünf Supersportwagen vollständig zerstört worden. Der Vorfall ereignete sich während der "Crown Rally", einer mehrtägigen Ausfahrt von Boston nach Atlanta.

Veröffentlicht am 24.09.2025
Supersportwagen Feuer Lkw
Foto: Chattanooga Fire Department

Nach Angaben des "Chattanooga Fire Department" bemerkte ein anderer Verkehrsteilnehmer Rauch am Anhänger des Transporters und machte den Fahrer darauf aufmerksam. Dieser lenkte das Fahrzeug sofort zu einer Tankstelle und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Anhänger jedoch bereits in Vollbrand.

Im Transporter befanden sich zwei McLaren 720S, eine Corvette C8 Z06, eine Corvette Stingray sowie ein Audi R8. Die Fahrzeuge waren nach ersten Informationen im Anschluss an einen Fahrabschnitt des Rallye-Programms auf dem Weg von der Rennstrecke in Atlanta weiter nach Süden.

Totalschaden trotz schneller Reaktion

Fotos der Feuerwehr zeigen die schwer beschädigten Überreste des Anhängers und der Fahrzeuge. Nur eine der Corvettes ist noch teilweise als solche erkennbar. Der Schaden wird auf rund 1,5 Millionen US-Dollar (1,27 Millionen Euro) geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Ursache des Feuers ist bisher nicht bekannt. Laut US-Medien wird vermutet, dass der Brand im mittleren Bereich des Anhängers ausgebrochen sein könnte. Ob ein technischer Defekt am Transporter oder an einem der geladenen Fahrzeuge Auslöser war, wird derzeit untersucht.

Fälle wie dieser sind selten, dennoch kommt es immer wieder zu Bränden in Autotransportern. Erst vor wenigen Wochen hatte es in Kalifornien ein ähnliches Ereignis gegeben, bei dem mehrere fabrikneue Elektrofahrzeuge beschädigt wurden.