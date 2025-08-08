Navi statt Schilder: Lenkt uns moderne Navigation zu sehr vom Fahren ab?

Navigationssysteme gelten als praktische Helfer im Straßenverkehr. Sie ermöglichen Routenplanung mit Echtzeitdaten und teilweise über Sprachsteuerung. Was früher manuell mit Faltkarten und Schildern bewältigt wurde, übernimmt heute ein digitales System. Doch genau hier beginnt das Problem: Wer sich voll und ganz auf das Navi verlässt, denkt nicht mehr aktiv mit, was in entscheidenden Momenten zum Risiko werden kann.

Laut einer Studie der britischen Organisation Brake gaben 15 Prozent der Fahrer an, schon einmal ein riskantes Fahrmanöver ausgeführt zu haben, nur um einer Navi-Anweisung zu folgen oder diese zu korrigieren. 7 Prozent berichteten von konkreten Beinahe-Kollisionen. Der Grund: Wer der Technik vertraut, hinterfragt sie selten, obwohl die Schilder vor einem eine andere Route anzeigen.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen: Wer regelmäßig mit Navigationshilfe fährt, aktiviert deutlich weniger jene Hirnareale, die für räumliche Orientierung zuständig sind. Das Resultat: Weniger Aufmerksamkeit, geringeres Situationsbewusstsein, schlechtere Reaktion auf unerwartete Verkehrssituationen. Eine Metaanalyse von 2024 zeigt, dass bei digitaler Navigation im Schnitt nur 21 Prozent aller relevanten Schilder bewusst wahrgenommen werden, selbst bei normalem Tempo.

Wenn Technik in die Irre führt In Großbritannien und den USA sind mehrere tragische Fälle dokumentiert, bei denen Fahrer durch fehlerhafte Navi-Anweisungen auf falsche Straßen, in Sackgassen oder sogar in gefährliche Geländeabschnitte gelenkt wurden. Ein bekanntes Beispiel: Ein Fahrer folgt dem Navi auf eine gesperrte Autobahnauffahrt in die falsche Richtung. Zwei Menschen sterben. Das Navi hatte keine aktuellen Daten, die Schilder wurden ignoriert.

Diese Fälle mögen extrem sein, doch sie zeigen, dass Navigation nicht das Mitdenken im Verkehr ersetzt. Und schon gar nicht die direkte Wahrnehmung dessen, was tatsächlich auf der Straße geschieht.