Neue Carbonfelgen von Dymag kosten so viel wie ein Dacia Duster

Der britische Felgenhersteller hat sein neuestes Produkt vorgestellt: die Halo-X-Carbonhybridräder. Sie kombinieren ein geschmiedetes Aluminium-Mittelteil mit einem Felgenbett aus Carbon und sollen so Gewicht sparen, die Fahrdynamik verbessern und gleichzeitig den hohen Belastungen auf der Rennstrecke standhalten.

Das Konzept setzt auf ein T6-Aluminiumzentrum, das präzise geschmiedet wird, und eine Carbonfelge mit der firmeneigenen BX-F-4.0-Technologie. Diese Konstruktion soll laut Hersteller rund 40 Prozent leichter sein als herkömmliche Guss-Aluminiumräder. Durch die geringere rotierende Masse sollen Lenkung, Bremsen und Beschleunigung spürbar direkter reagieren. Auch Fahrkomfort und Geräuschentwicklung profitieren: Carbon reduziert Vibrationen und Fahrbahngeräusche besser als Metall. Die Vorderräder messen 10x20 Zoll und wiegen 7,49 Kilogramm, die Hinterräder in 13x21 Zoll kommen auf 9,77 Kilogramm. Die Traglast liegt bei 350 Kilogramm vorne und 615 Kilogramm hinten. Montiert werden die Räder per Zentralverschluss.

Für die Rennstrecke und die Straße Dymag entwickelt und fertigt die Halo-X komplett im eigenen Haus. Zum Einsatz kommen Methoden wie Finite-Elemente-Analyse (FEA) und umfangreiche Belastungstests. Die Räder sind nach internationalen Standards wie SAE, JWL, BSAU 50 und DOT zertifiziert. Eine Freigabe für die Straßenzulassung in Deutschland ist in Arbeit. Belastungs-, Ermüdungs- und Aufpralltests sollen sicherstellen, dass die Räder auch unter Extrembedingungen standhalten.

Die höhere Steifigkeit der Carbonkonstruktion soll außerdem die Präzision verbessern. Ziel ist, dass die Räder hauptsächlich in schnellen Kurven einen stabilen Halt und direktes Feedback liefern. Gleichzeitig sorgt ein spezielles Felgenhornprofil dafür, dass die Reifen auch bei harten Schlägen die Luft nicht verlieren.

Der Aluminium-Mittelteil ist in vier Standardfarben erhältlich: Anthrazit, Schwarz glänzend, Gold und Satin Neodyme. Überdies sind zahlreiche Sonderlackierungen möglich, die allerdings Aufpreis kosten. Auch die Carbonfelge selbst lässt sich mit einer Standard-Plain-Weave- oder einer Forged-Weave-Oberfläche bestellen.

Der Preis hat es in sich Ein Satz der Halo-X-Räder kostet in den USA 24.500 US-Dollar – umgerechnet 20.980 Euro. Das entspricht 5.245 Euro pro Felge. Damit kostet der Radsatz etwas mehr als ein Dacia Duster in der Basisausstattung. Für einen etwas genaueren Vergleich: Original Porsche-Leichtbaufelgen mit Zentralverschluss kosten im Zubehör-Onlineshop 12.971 Euro pro Satz und damit 3.242 Euro pro Felge. Im freien Handel gibt es Carbonfelgen für den 911 GT3 schon ab 980 Euro das Stück. Selbstverständlich ist die Grenze nach oben offen.

Die Europa-Preise für die Halo-X-Carbonfelgen stehen noch aus. Der Preis unterstreicht die Ausrichtung auf eine kleine, finanzkräftige Zielgruppe, die hauptsächlich auf Trackdays unterwegs ist und bereit ist, für jedes eingesparte Kilogramm tief in die Tasche zu greifen.