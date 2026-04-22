Neue EU-Regeln für Haustier-Transporte: Können Sie noch mit "Waldi" in Urlaub fahren?

Die EU hat die Regeln für die private Mitnahme von Haustieren angepasst. Vieles bleibt wie gehabt, einige Punkte werden aber klarer geregelt.

Im Alltag dürfte vor allem eine Grenze auffallen. Pro Fahrzeug sind künftig maximal fünf Tiere erlaubt. Damit will die EU deutlicher trennen zwischen privater Mitnahme und gewerblichem Transport. Gemeint sind weiterhin die typischen Haustiere im Reiseverkehr, also Hunde, Katzen und so eindeutig in der EU-Vorschrift genannt: auch Frettchen.

Fünf Tiere als klare Grenze im Auto Die neue Obergrenze gilt für nichtgewerbliche Fahrten, etwa den Urlaub oder einen Umzug. Wer mehr Tiere transportiert, fällt schnell in einen anderen rechtlichen Bereich mit strengeren Anforderungen.

Ansonsten bleiben die bekannten Grundregeln bestehen. Tiere müssen eindeutig identifizierbar sein, in der Regel per Mikrochip, und sie brauchen einen gültigen Impfschutz gegen Tollwut.

Einreise und Rückreise genauer geregelt Etwas mehr Details gibt es bei Fahrten über EU-Grenzen hinaus. Die Vorschriften beschreiben jetzt genauer, was bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Land zu beachten ist. Das betrifft auch Fälle, in denen Tiere nur durch die EU durchreisen.

Neu ist auch, wie mit Situationen umzugehen ist, wenn ein Tier nicht in ein Drittland einreisen darf und wieder zurück in die EU muss. Dafür gibt es jetzt feste Abläufe und Anforderungen.

Dokumente werden genauer festgelegt Bei den Papieren ändert sich weniger im Alltag, aber mehr im Detail. Heimtierausweise und Gesundheitsbescheinigungen müssen künftig zusätzliche Angaben enthalten. Dazu gehört auch eine klarere Zuordnung des Herkunftslandes.

Die EU will damit vor allem Kontrollen vereinfachen und Missverständnisse vermeiden. Für Halter bedeutet das vor allem, dass Dokumente genauer geprüft werden sollten.

Einführung läuft in mehreren Schritten Die neuen Regeln greifen nicht komplett auf einmal. Ein Teil gilt bereits jetzt, anderes folgt später.

seit 22.04.2026 gelten die meisten Änderungen

ab 01.10.2026 werden neue Tiergesundheitsbescheinigungen vorgeschrieben

ab 01.01.2028 gelten neue Vorgaben für Ausweise und Identifizierung Was sich nicht ändert Unverändert bleibt der Grundsatz. Für Reisen innerhalb der EU braucht jedes Tier einen gültigen Heimtierausweis. Bei Einreisen aus Nicht-EU-Staaten ist weiterhin ein Gesundheitszeugnis erforderlich.

Auch der Impfschutz gegen Tollwut bleibt Pflicht. Je nach Herkunftsland kann zusätzlich ein Antikörpertest verlangt werden.