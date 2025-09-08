Neue Pendlerpauschale ab 2026: Ab Kilometer 1 mehr Geld

Die Bundesregierung hat den Entwurf für eine umfassende Steuerreform beschlossen, die auch die Pendlerpauschale betrifft. Ab dem 1. Januar 2026 soll für Berufstätige ein einheitlicher Satz von 38 Cent pro Kilometer gelten, und zwar vom ersten Kilometer der einfachen Strecke an. Neben dem Bundestag muss auch der Bundesrat den Änderungen zustimmen.

Nach Schätzungen des Finanzministeriums führen die Maßnahmen zu Mindereinnahmen in Milliardenhöhe. Umweltverbände kritisieren, dass Arbeitnehmer mit geringen Einkommen von der Neuregelung kaum profitieren, weil sie aufgrund ihrer niedrigen Löhne oft keine oder nur wenig Einkommensteuer zahlen und die Pauschale deshalb steuerlich nicht wirksam wird.

Was ändert sich? Bislang erhielten Berufstätige für die einfache Strecke zwischen Wohnort und Arbeitsstätte eine Pauschale von 30 Cent pro Kilometer für die ersten 20 Kilometer. Erst ab dem 21. Kilometer wurde ein erhöhter Satz von 38 Cent gewährt.

Künftig soll ab dem ersten Kilometer der Satz von 38 Cent gelten – unabhängig von der Länge des Arbeitswegs. Damit wird der Anreiz für Berufstätige erhöht, auch kürzere Strecken steuerlich geltend zu machen.

Wer profitiert? Laut dem Bund der Steuerzahler profitieren alle Berufstätigen, die zur Arbeit pendeln – egal ob mit dem Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Besonders deutlich fällt der finanzielle Vorteil für Pendler mit Strecken unter 21 Kilometern aus. Denn bislang galt für sie durchgehend nur der geringere Kilometersatz.

Beispielrechnung: So viel können Pendler sparen In der folgenden Tabelle sind drei Beispiele für Berufstätige aufgeführt, die an 220 Arbeitstagen pro Jahr zur Arbeit pendeln

Hinweis: Ab dem 21. Kilometer galt bereits der höhere Satz – deshalb bleibt die maximale steuerliche Mehrentlastung bei 352 Euro jährlich.

Beispiel mit dem Deutschlandticket Die Pendlerpauschale gilt unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel. Auch wer mit Bus und Bahn fährt, profitiert.

Beispielrechnung für ÖPNV-Nutzer (20 km einfache Strecke):

Jahreskosten Deutschlandticket: 58 Euro/Monat × 12 = 696 Euro

Steuerlich absetzbar: 220 Tage × 20 km × 0,38 Euro = 1.672 Euro

Steuervorteil: Differenz von 976 Euro, abhängig vom individuellen Steuersatz Wie wird die Pauschale geltend gemacht? Die Pendlerpauschale wird nicht direkt ausgezahlt, sondern in der Steuererklärung als Werbungskosten angegeben. Dadurch reduziert sich das zu versteuernde Einkommen. Je nach individuellem Steuersatz kann dies die Steuerlast um mehrere hundert Euro senken.