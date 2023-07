Bei Mercedes herrscht gerade eine etwas eigenartige wirtschaftliche Gemengelage vor. Einerseits haben die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Group und Mercedes-Benz Vans vor wenigen Tagen ziemlich gute Wirtschaftskenn- und Absatzzahlen vorgelegt. Andererseits rumort es in der Händlerschaft, die von einer aktuell schlechten Auftragslage berichtet. Die vom Vorstandschef Ola Källenius verordnete Luxusstrategie würde dafür sorgen, dass der "deutsche Markt mit Vollgas an die Wand" steuere. Auch andere Entscheidungen des Mercedes-CEO, der den Job 2019 vom beliebten Vorgänger Dieter Zetsche übernommen hatte, werden in diesen Kreisen kritisch gesehen.