Parkhaus am Flughafen Helsinki Hier parkt der Russen-Tourist

Finnland ist zu einem der wichtigsten Transit-Länder für russische Touristen geworden. Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte die Europäische Union den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt, also mussten solvente Russen sich einen anderen Weg suchen, um ihren Urlaub im westlichen Ausland zu verbringen. Offenbar überqueren viele Touristen die Grenze nun mit ihrem Auto, fahren in die finnische Hauptstadt Helsinki und starten von dort aus mit dem Flieger in die Ferien.

Einen Monat parken kostet knapp 500 Euro

Nach einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP stehen in dem Parkhaus "hunderte von Highend-Fahrzeugen" mit russischen Nummernschildern. Darunter zum Beispiel Marken wie Mercedes, Porsche, Audi, Land Rover, Bentley, Lamborghini und Infiniti. Die Tagespreise für das Parkhaus am Flughafen liegen in P1 in direkter Nähe des Terminals bei 42 Euro für einen Tag und bis zu 258 Euro für 14 Tage. Wer einen ganzen Monat dort parkt, zahlt 462 Euro. Andere Parkhäuser am Flughafen sind preiswerter. Diese hohen Preise scheinen aber wenig abschreckend zu sein.

Nach Angaben des finnischen Außenministeriums sei die nordische Nation zu einem Durchgangsland für russische Touristen geworden. Der Flughafen würde derzeit viel russischen Tourismus sehen.

Finnland will Visa begrenzen

Zum 1. September 2022 begrenzt Finnland die Touristenvisa für Russen auf zehn Prozent des aktuellen Volumens. Allerdings überqueren rund zwei Drittel die Grenze zu Finnland mit einem Schengen-Visum aus einem anderen Land, wie zum Beispiel Ungarn, Spanien, Italien, Österreich, Griechenland und Spanien – diese Länder gehören schon traditionell zu den größten Visa-Ausstellern im Schengenraum für russische Reisende. Grundsätzlich dürfen einzelne EU-Länder ihre Grenzen nicht für bestimmte Nationalitäten schließen. Ein solches Vorgehen müsste von der EU beschlossen werden.

Fazit

Russische Reisende starten wegen des Flugverbots von russischen Airlines im europäischen Luftraum von Helsinki aus in den Urlaub. Ihre Autos verstopfen die Parkhäuser am Flughafen der finnischen Metropole.