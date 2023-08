Auf einigen Parkplätzen in den USA darf man nur vorwärts einparken – weil in einigen US-Bundesstaaten ein Kfz-Kennzeichen nur am Heck Fahrzeugs Pflicht ist. So kann ein Scan-Fahrzeug an den Hecks der parkenden Autos entlangfahren und per automatischem Datenabgleich prüfen, ob Autofahrer die geforderten Gebühren entrichtet haben. Die Hamburger Verkehrsbehörde möchte, dass solche Scan Cars auch in ganz Deutschland zum Einsatzkommen.