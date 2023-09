Die Statistik zeigt: Im Jahr 2022 kamen auf 1.000 Einwohner in Deutschland 583 Pkw – ein neuer Rekord. 2012 waren es nur 534 Exemplare gewesen. Grund für den Anstieg der Pkw-Dichte ist, dass die Anzahl der zugelassenen Autos im jeweiligen Zeitraum stärker zunahm als die Bevölkerung. Die höchste Dichte verzeichnete der Westen der Bundesrepublik. Im Saarland waren es 660 Autos pro 1.000 Einwohner und in Rheinland-Pfalz 634. An dritter Stelle folgte Bayern mit 625 angemeldeten Modellen. Baden-Württemberg erreichte nur die vierte Position. In Hamburg und Berlin fuhren am wenigsten Autos auf den Straßen: in der Hansestadt nur 439 und in Berlin 338 Automobile. Das kann am breiter aufgestellten ÖPNV-Netz liegen.