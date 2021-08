Playmobil A-Team Van B.A. kommt ins Kinderzimmer

Er liebt es stets, wenn seine Pläne funktionieren: Colonel John "Hannibal" Smith. Der Kopf des berühmten A-Teams, bestehend aus dem mit Gold umhängten B.A. Baracus, dem sehr speziellen Howling Mad Murdock und Schönling Templeton Faceman Peck, sorgt auch heute noch für gute Stimmung in den Wohnzimmern – selbstverständlich in Form von Wiederholungen der 98 Folgen der TV-Serie, die von 1983 bis 1987 ausgestrahlt wurde. Das Besondere, neben der Tatsache, dass selbst im größten Kugelhagel niemand tödlichen Schaden nimmt, ist stets die Fähigkeit des A-Teams aus allem möglichen Schrott in vielen Fällen ein hervorragend gepanzertes Fahrzeug zu basteln. Manches Mal muss eben auch der berühmte Van des A-Teams für die Umbauten herhalten. Und genau dieser GMC-Van aus der G-Serie des Jahres 1983 inklusive aller Mitglieder des A-Teams ist nun in Form eines Playmobil-Nachbaus erhältlich.

The A-Team TM & © 20th Century Studios Der A-Team Van passt in jede Sammlung.

Der A-Team Van, das ganz persönliche Heiligtum von Kraftpaket B.A., stellt nicht nur ein bloßes Transportmittel für die modernen Robin Hoods dar. Vollgestopft mit Technik und Ausrüstung ist er als mobile Einsatzzentrale und Fluchtwagen unentbehrlich für die Missionen des ungewöhnlichen Teams. Die Begeisterung für das Einsatzfahrzeug bleibt ungebrochen: Auf nahezu jeder Fan-Convention ist der A-Team-Van ein wahrer Eyecatcher. Ob als ausgefallene Schreibtischdeko oder als Highlight in der Vitrine, der aus 69 Teilen gebaute und 81,99 Euro teure A-Team Van von Playmobil könnte eine perfekte Ergänzung für jede Sammlung sein. Der A-Team Van ist möglichst originalgetreu gehalten und weiß neben seiner Optik auch mit zahlreichen, bespielbaren Funktionen zu begeistern. Ab dem 15. Oktober heißt es daher nach dem erfolgreichen Kauf der Artikelnummer 70750: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!

Umfrage Was halten Sie von Neuauflagen von Automobillegenden? 7 Mal abgestimmt Nur das Original ist das Original. Legenden darf man nicht nachbauen. Super Idee, das macht die Legenden wieder präsent. Alte Optik, moderne Technik ist eine super Mischung. mehr lesen

Fazit

Playmobil bringt das A-Team inklusive Van in die heimischen Kinderzimmer. Aufgrund des Kultstatus der Serie von 1983 bis 1987 dürfte die Freude bei damit beschenkten Erwachsenen nicht geringer ausfallen.