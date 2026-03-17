Polen-Tankstellen locken mit Wochenend-Preisen: 8 Cent weniger - auch für Deutsche

Autofahrer können bei der Aktion pro Liter Benzin oder Diesel einen Preisnachlass von bis zu 35 Groszy erhalten. Das entspricht etwa acht Euro-Cent. Voraussetzung ist die Nutzung der Kunden-App "Orlen Vitay". Nach Angaben des Unternehmens gilt die Aktion für alle registrierten Nutzer der App – unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen.

Rabattaktion läuft von Mitte März bis Anfang Mai Die Preisaktion ist zeitlich klar begrenzt. Sie findet noch an sieben Wochenenden bis zum 3.5.2026 statt. Die einzelnen Zeiträume sind laut Orlen:

20.03.2026 bis 22.03.2026

27.03.2026 bis 29.03.2026

03.04.2026 bis 06.04.2026

10.04.2026 bis 12.04.2026

17.04.2026 bis 19.04.2026

24.04.2026 bis 26.04.2026

30.04.2026 bis 03.05.2026 Pro Wochenende kann der Rabatt einmal genutzt werden. Insgesamt sind damit acht Tankvorgänge zum Aktionspreis möglich.

Zwei Rabattstufen beim Tanken Der Preisnachlass hängt davon ab, ob zusätzlich etwas im Shop gekauft wird. Laut Aktionsbeschreibung gilt:

20 Groszy Rabatt pro Liter entsprechen etwa fünf Euro-Cent.

35 Groszy Rabatt pro Liter (acht Euro-Cent), wenn zusätzlich Waren im Wert von mindestens fünf Złoty gekauft werden. Das entspricht rund einem Euro.

Die Rabattmenge ist begrenzt. Pro Tankvorgang können maximal 50 Liter Benzin oder Diesel zu diesem Preis getankt werden. Über die gesamte Aktion hinweg sind damit höchstens 400 Liter rabattiert möglich.

Die Aktion gilt für die Kraftstoffsorten EFECTA und VERVA auf teilnehmenden Orlen-Tankstellen.

Nutzung über die Vitay-App Um den Rabatt zu erhalten, müssen Autofahrer zunächst die App "Orlen Vitay" installieren. In der Anwendung wird ein Coupon aktiviert, der anschließend an der Kasse gescannt wird.

Der Ablauf ist laut Orlen klar vorgegeben: Coupon in der App aktivieren > Tanken und gegebenenfalls im Shop einkaufen > Vitay-Karte aus der App vor dem Bezahlen scannen. Die Zahlung kann anschließend bar, mit Karte oder über das polnische Bezahlsystem BLIK erfolgen.

Die Aktion fällt in eine Phase deutlich gestiegener Spritpreise in Deutschland. In regionalen Berichten wird der Dieselpreis zuletzt mit über 2,20 Euro pro Liter angegeben. In Polen liegen die Preise teilweise deutlich darunter.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.