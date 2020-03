Porsche Design Tower in Stuttgart Neue Porsche-Niederlassung ab 2022

Die bisher neben dem Porsche-Museum untergebrachte Niederlassung des Sportwagenbauers in Zuffenhausen, zieht Mitte 2022 in das neue Gebäude am Pragsattel.

Porsche Design

Hotel und Restaurant

An dem zentralen Verkehrsknotenpunkt in Stuttgarts Norden entsteht der Porsche Design-Tower mit einer Höhe von 90 Metern. Der Bau ist damit das höchste Wohn- und Bürogebäude der schwäbischen Metropole und verfügt über rund 20.000 Quadratmetern. In dem Hochhaus, der von der neuen Niederlassung räumlich getrennt ist, entstehen in den Stockwerken 9 bis 23 ein Radisson-Hotel mit 168 Zimmern, zehn Event-Räumen sowie ein Restaurant und eine Bar im 10. Stock inklusive Dachterrasse. Im elften Stockwerk sind ein Fitnessstudio und Wellnessbereich mit Sauna auf 150 Quadratmetern vorgesehen.

Das neue Porsche-Zentrum entsteht auf über 9.100 Quadratmetern und verfügt über eine Ausstellungsfläche, Galerie und Werkstatt. Eine Tiefgarage über zwei Stockwerke bietet Platz für 340 Fahrzeuge.

Ursprünglich sollten bereits Ende 2019 die Bauarbeiten für den Porsche Design-Tower am Pragsattel beginnen, allerdings verzögerten sich Baugenehmigungen.

Bereits 2017 hatte Porsche Design in Miami (US-Bundesstaat Florida) ein Hochhaus samt Autoaufzugsystem eröffnet. Im Frankfurter Europaviertel ist ein weiteres 80 Meter hohes Wohnhaus geplant.