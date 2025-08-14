Porsche SE mit schwachen Zahlen: Mehr in Rüstung investieren

Die Krise in der Autoindustrie setzt auch dem VW-Großaktionär Porsche SE zu. Der bereinigte Nettogewinn, der vor allem von den schwachen Ergebnissen bei den Autobauern VW und Porsche geprägt ist, brach im ersten Halbjahr um fast die Hälfte auf 1,11 (2024: 2,11) Milliarden Euro ein, wie die von den Familien Porsche und Piech beherrschte Holding am Mittwoch (13.8.2025) mitteilte.

Unter dem Strich steht bei der Porsche SE sogar nur noch ein Gewinn von 338 Millionen Euro. Entsprechend senkt die Holding die Prognose für das Gesamtjahr: Zu erwarten sei jetzt ein bereinigter Gewinn von 1,6 bis 3,6 Milliarden Euro. Die Spanne liegt 800 Millionen Euro unter den vorherigen Zielen.

Potenzial im Rüstungsbereich nutzen Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden geopolitischen Lage und wachsender sicherheitspolitischer Anforderungen sieht die Porsche SE vor allem ein erhebliches Entwicklungspotenzial im Verteidigungs- und Sicherheitssektor, von dem das Unternehmen profitieren will. "Auf unserem Weg zu einer diversifizierten Investitionsplattform verfolgen wir die Themen Verteidigungsfähigkeit, Sicherheit und europäische Resilienz sehr genau. Wir wollen uns im Portfoliosegment verstärkt im Verteidigungs- bzw. verteidigungsnahen Bereich engagieren, ohne unseren grundsätzlichen Fokus auf Mobilitäts- und Industrietechnologie zu verändern", so Hans Dieter Pötsch, Vorstandsvorsitzender der Porsche SE.

In einem ersten Schritt plant die Holding den Aufbau einer Plattform für Investitionen in aufstrebende Technologieunternehmen im Defense-Bereich, auch in Zusammenarbeit mit weiteren Investoren und starken Partnern. Ziel ist es, eine Brücke zwischen innovationsorientiertem Kapital und sicherheitsrelevanten Technologien zu schlagen. Dazu plant die Porsche SE, einen "Defense Day" auszurichten. Die Veranstaltung zielt auf die Vernetzung deutscher und europäischer Family Offices, die Interesse an Investitionen im Verteidigungssektor haben.