Konzern könnte Produktion stoppen Stellantis erwägt Teil-Rückzug aus China

Konzernchef Carlos Tavares stellt die Autoproduktion in China infrage. Komplett will er die Marken Citroën, Peugeot und Co. aber nicht zurückziehen.

China galt lange Zeit als Sehnsuchtsort der westlichen Automobilindustrie. Wer dort Fuß fasst, besitzt die Lizenz zum Gelddrucken – so zumindest der Anschein. Doch längst lassen sich auf dem weltweit größten Automarkt nicht mehr so leicht lukrative Geschäfte machen, wie noch vor einigen Jahren. Immer mehr Hersteller merken das, doch nur Stellantis-Chef Carlos Tavares scheint das auch einigermaßen offen an- und auszusprechen.

Am Rande des Pariser Autosalons überraschte der Portugiese, indem er vor Medienvertretern laut darüber nachdachte, keine Autos mehr in China produzieren zu wollen. Das habe mit der "Asset Light"-Strategie zu tun, die Stellantis aktuell verfolge. Derart aufgestellte Unternehmen haben nur ein geringes Anlagevermögen in der Bilanz stehen, etwa in Form von Immobilien. Was für einen Autohersteller bedeuten könnte, eher wenige Werke im eigenen Besitz zu haben. "Wenn wir diese Strategie weiterverfolgen, dann brauchen wir keine Werke in China", sagte Tavares in Paris; er sei sich nicht sicher, ob sie unverzichtbar seien.

Jeep hat sein China-Werk geschlossen

Dass Tavares vor einem solchen Schritt nicht zurückschreckt, hat sich bereits Ende Juli gezeigt. Damals kündigte die Stellantis-Marke Jeep an, sich aus ihrem chinesischen Joint Venture mit der staatlichen Guangzhou Automobile Group (GAC) zurückzuziehen und das zwölf Jahre betriebene Werk zu schließen. Ähnliche Schritte könnten sich für weitere Hersteller aus dem Konzernverbund ergeben, beispielsweise Peugeot und Citroën.

Als Grund für die Jeep-Entscheidung nannte Tavares seinerzeit, dass sich die chinesische Regierung zunehmend in geschäftliche Entscheidungen einmischen wollte. Zudem habe der lokale Partner GAC "nicht das getan, was er tun sollte". Aber auch die weltpolitische Lage hat eine Rolle gespielt – speziell die Bedrohung Taiwans durch China. "Wir wollen kein Opfer von Quersanktionen werden, wie es in letzter Zeit bei anderen Unternehmen in anderen Regionen der Welt der Fall war", sagte Tavares dazu. Damit meinte er die Sanktionen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, nach dem sich die meisten Autohersteller aus Russland zurückgezogen haben – die einen mehr, die anderen weniger freiwillig. So hat Konkurrent Renault-Nissan beispielsweise seine dortigen Werke für symbolische Summen an russische Unternehmen und Institutionen verkauft und damit hohe Verluste eingefahren.

Weiter zum Import nach China bereit

Komplett will sich Stellantis jedoch nicht aus China zurückziehen. Das Unternehmen könne seine Autos aus Europa oder den USA importieren, sagte Tavares. Bedeutet: Im chinesischen Markt sieht er noch immer mehr Chancen als Risiken, auch wenn der Wettbewerb für die westlichen Autohersteller dort inzwischen knallhart ausgetragen wird. Das liegt vor allem an der einheimischen Konkurrenz: Die Produkte von Geely, BYD, GAC und Co. haben technisch aufgeholt und bei Elektroantrieben, Batterie-Technologie sowie Software teilweise die Nase vorne. Die Marktanteile, die diese Hersteller erobert haben, mussten Stellantis, Volkswagen oder General Motors in den letzten Jahren abgeben.

Umfrage 836 Mal abgestimmt Würden Sie sich trotz Hongkong, Uiguren und Taiwan ein E-Auto aus China kaufen? ja, die Technik ist genauso gut wie bei Handys aus China und als Konsument kann ich mir politische Entscheidungen nicht leisten. Sicher nicht. Ich möchte Staaten wie China wirtschaftlich nicht unterstützen und versuche Produkte aus solchen Ländern zu meiden. mehr lesen

Fazit

Carlos Tavares ist ein Mann der klaren Worte, selbst wenn es um China geht. Wenn die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein lukratives China-Geschäft nicht mehr erlauben, dann spricht er das aus. Ob es tatsächlich zu weiteren Werksschließungen des Stellantis-Konzerns kommt, muss man freilich abwarten. Aber komplett will er den Markt dann doch nicht aufgeben.