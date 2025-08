Prügelei auf dem Seitenstreifen: Polizei musste Autobahn A45 sperren

Die Folge war eine Vollsperrung in Richtung Frankfurt, zahlreiche Polizeikräfte vor Ort und mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Dortmund ereignete sich der Vorfall im Bereich einer Dauerbaustelle zwischen den Anschlussstellen Siegen-Eisern und Wilnsdorf. Dort kam es gegen 21 Uhr zunächst zu einem Rückstau. Innerhalb dieses stockenden Verkehrs überholte ein Pkw – trotz des dort geltenden Überholverbots – einen Schwertransporter. Dieses Verhalten führte nach Einschätzung der Polizei zu Unmut bei mehreren anderen Verkehrsteilnehmern, was schließlich in einem Streit eskalierte.

"Die verbalen Meinungsverschiedenheiten mündeten in eine körperliche Auseinandersetzung ", erklärte Polizeisprecher Felix Groß gegenüber der Siegener Zeitung. Besonders brisant sei dabei der Ort des Geschehens gewesen: Die Beteiligten gerieten unmittelbar auf dem Seitenstreifen der Autobahn aneinander. "Es ist ja nicht gerade ungefährlich, sich auf dem Seitenstreifen der Autobahn zu prügeln", so Groß weiter. Der Beamte sprach von einem Einsatz, "den wir ganz sicher nicht öfter brauchen".

Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Frankfurt vollständig. Auch Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Sperrung dauerte bis etwa 21:40 Uhr, anschließend wurde die Fahrbahn schrittweise wieder freigegeben. Währenddessen bildete sich ein längerer Rückstau, der sich erst nach dem Ende der Maßnahme langsam auflöste.

Wie viele Personen und Fahrzeuge genau an dem Vorfall beteiligt waren, ist laut Polizeiangaben noch unklar. Fest steht jedoch, dass mehrere Personen durch Polizeikräfte zur nächsten Ausfahrt begleitet wurden, um dort getrennt voneinander ihre Aussagen zu machen. In mindestens zwei Fällen wurden Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gestellt. Weitere juristische Schritte werden geprüft, die Ermittlungen dauern an.