Qualitätsprobleme bei US-Autos: Toyota und Nissan warnen vor eigenen Autos

Die verstärkte Einführung von Fahrzeugen aus US-Produktion auf dem japanischen Markt ist eng mit der Handelspolitik der Vereinigten Staaten verknüpft. Unter Donald Trump wurde wiederholt kritisiert, dass zu viele Fahrzeuge nach Amerika importiert würden, während amerikanische Autos im Ausland nur geringe Marktanteile erzielen. Um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, wurden Handelsabkommen geschlossen, die es japanischen Herstellern erleichtern sollten, ihre in den USA produzierten Modelle auch in Japan anzubieten.

Toyota und Nissan nutzen diese Möglichkeit nun verstärkt. Modelle wie der Toyota Tundra und Highlander sowie der Nissan Murano werden in US-Werken gefertigt und anschließend nach Japan exportiert. Doch diese Strategie bringt Herausforderungen mit sich: Die Fahrzeuge sind nicht speziell für den japanischen Markt entwickelt worden und weichen daher in Qualität und Ausstattung von den Erwartungen ab.

Qualitätsunterschiede zwischen US- und Japan-Modellen Ein zentraler Kritikpunkt betrifft die Verarbeitungsqualität. Toyota weist darauf hin, dass die Lackierung der importierten Modelle einem für Auslandsmärkte vorgesehenen Standard entspricht. Das bedeutet: dünnere Lackschichten, Farbabweichungen oder gar Blasenbildung können auftreten. Auch Nissan warnt vor sichtbaren Rückständen von Dichtmaterialien oder ungleichmäßigen Spaltmaßen an Karosserieteilen.

Diese Mängel stehen im Kontrast zu den hohen Standards japanischer Fahrzeuge, bei denen Perfektion bis ins Detail erwartet wird. Für viele japanische Kunden sind solche Abweichungen schwer akzeptabel – insbesondere bei Fahrzeugen im Premium-Segment wie SUVs oder Pick-ups.

Technische Einschränkungen bei Importmodellen Neben optischen Mängeln gibt es auch funktionale Einschränkungen. So sind beispielsweise Navigationssysteme einiger Toyota-Modelle aufgrund von Kartendaten aus Neuseeland in Japan nicht nutzbar. Anzeige- und Displaytexte sind oft nur in englischer Sprache verfügbar, was die Bedienung erschwert. Ähnliche Probleme betreffen Assistenzsysteme wie die Verkehrszeichenerkennung, die auf japanischen Straßen nicht funktioniert.

Nissan berichtet von vergleichbaren Herausforderungen beim Murano: Sprachoptionen beschränken sich auf Englisch, Spanisch und Französisch – eine Anpassung an den japanischen Markt fehlt komplett.

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