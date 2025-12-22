Rahmedetalbrücke an der A45: Der Verkehr fließt wieder

Am 22.12.2025 wurde das erste Teilbauwerk der Talbrücke Rahmede für den Verkehr freigegeben. Die Öffnung erfolgte nach einer offiziellen Zeremonie im laufenden Betrieb, eine erneute Vollsperrung war dafür nicht erforderlich.

Der Verkehr wird seit dem frühen Nachmittag über das neue Bauwerk geführt. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes fuhren die ersten Fahrzeuge um 13.19 Uhr über die Brücke. In beiden Richtungen stehen jeweils zwei verengte Fahrstreifen zur Verfügung, getrennt durch eine Schutzwand. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 80 km/h. Das freigegebene Teilbauwerk nimmt vorerst den gesamten Verkehr auf.

Rahmedetalbrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt Die frühere Rahmedetalbrücke war im Dezember 2021 aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, nachdem gravierende Schäden am Tragwerk festgestellt worden waren. Anfang 2022 stand fest, dass eine Reparatur nicht möglich ist und ein vollständiger Ersatzneubau erforderlich wird. Während der Sperrung war die A45 als zentrale Nord-Süd-Verbindung im südlichen Nordrhein-Westfalen unterbrochen. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet, insbesondere durch das Stadtgebiet von Lüdenscheid.

Nach Abschluss der Untersuchungen wurden Planung und Genehmigung für den Neubau parallel vorangetrieben. Das Baurecht lag im Januar 2023 vor, im Mai 2023 wurde die alte Brücke gesprengt. Der eigentliche Neubau begann im Oktober 2023. Um die Bauzeit zu verkürzen, wurde der Überbau von beiden Seiten über die Pfeiler eingeschoben. Im Februar 2025 wurden die beiden Stahlteile des ersten Überbaus miteinander verbunden.

Brücke aus zwei Teilen Das neue Bauwerk besteht aus zwei parallel geplanten Brückenhälften mit einer Gesamtlänge von rund 450 Metern. Die jetzt freigegebene Hälfte ist 17 Meter breit und trägt bis zur Fertigstellung des zweiten Überbaus den gesamten Verkehr. Der zweite Teilbau in Fahrtrichtung Dortmund befindet sich noch im Bau. Die Verbindung der Stahlkonstruktionen ist für Anfang 2026 vorgesehen, die vollständige Fertigstellung der Brücke bis Ende 2026. Danach sollen drei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung stehen.

Begleitend zum Brückenneubau wurden die Fahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord grundhaft erneuert. Neben dem Neuaufbau der Asphaltschichten umfassten die Arbeiten auch Entwässerung, Schutzeinrichtungen und den Neubau von zwei überführenden Brücken. Die seit 2022 geschlossenen Rastanlagen Sauerland Ost und Sauerland West sollen nach Angaben der Autobahn GmbH im Frühjahr 2026 wieder öffnen.

An der Eröffnungszeremonie nahm unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Nach Angaben der Autobahn GmbH fuhr kein offizieller Vertreter als Erster über die Brücke. Die Verkehrsfreigabe erfolgte schrittweise unter Begleitung der Polizei.

Autobahn GmbH Banddurchschnitt nach der Freigabe der Rahmedetalbrücke mit Bundeskanzler Friedrich Merz (6. v.l.).

Mit der Inbetriebnahme des ersten Neubaus ist die durchgehende Verbindung auf der Sauerlandlinie zwischen Hagen und Siegen wiederhergestellt. Die Verkehrsführung bleibt bis zur Fertigstellung der zweiten Brückenhälfte eingeschränkt, ermöglicht aber wieder eine direkte Nutzung der A45 in diesem Abschnitt.









