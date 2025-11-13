Ram Rampage: Was die Small Wide-Unibody-Plattform alles kann

Der Ram Rampage, ursprünglich für den südamerikanischen Markt entwickelt, wird nun auch in Europa eingeführt. Besonders interessant ist die Technik des Fahrzeugs, die sich deutlich von traditionellen Pick-ups unterscheidet.

Der Ram Rampage basiert auf der Small Wide-Unibody-Plattform, die auch in Fahrzeugen wie dem Fiat Toro und dem Jeep Compass verwendet wird. Im Gegensatz zu klassischen Pick-ups mit Leiterrahmen sorgt die Unibody-Konstruktion für ein geringeres Fahrzeuggewicht und eine bessere Fahrdynamik. Das kommt vor allem Stadtfahrern zugute, die Wert auf ein agiles und komfortables Fahrzeug legen. Ein weiteres Plus ist die erhöhte Kraftstoffeffizienz und der geringere CO₂-Ausstoß, was im Einklang mit den strengen Emissionsvorgaben in Europa steht.

Allerdings bringt der Verzicht auf den traditionellen Leiterrahmen auch Einschränkungen mit sich, insbesondere bei der Offroad-Tauglichkeit. Der Rampage wird nicht die gleiche Robustheit bieten wie größere Pick-ups wie der Ford Ranger oder Toyota Hilux.

Motorisierungen und Leistung Der Ram Rampage wird mit zwei Motoren angeboten: einem 2,0-Liter-Turbo-Vierzylinder mit 272 PS und einem 2,2-Liter-Turbodiesel mit 200 PS. Beide Motoren sind mit einer Neungang-Automatik und Allradantrieb kombiniert.

Der Benzinmotor bietet sportliche Leistung und beschleunigt in nur 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, was für einen Pick-up beachtlich ist. Der Diesel hingegen eignet sich besonders für längere Strecken und bietet mit 450 Nm Drehmoment eine gute Balance aus Leistung und Effizienz, was ihn zu einer praktischen Wahl für Vielfahrer macht.

Fahrkomfort und Offroad-Fähigkeiten Dank der Unibody-Plattform bietet der Rampage eine angenehme Fahrqualität auf der Straße, insbesondere in städtischen Gebieten. Das Fahrzeug ist leichter und wendiger als traditionelle Pick-ups und bietet somit einen höheren Komfort, ohne die Stabilität auf langen Strecken zu beeinträchtigen.

In Bezug auf Offroad-Fähigkeiten ist der Rampage jedoch eher für leichte Geländetouren geeignet. Für intensivere Offroad-Einsätze oder schwere Nutzlasten könnte ein traditioneller Pick-up die bessere Wahl sein.