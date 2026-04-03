Reschenpass teilweise gesperrt: Das ist der Stundenplan für die Passage

Grund sind Felsräumungsarbeiten nach dem Winter sowie Bauarbeiten an der Kanzelgalerie. Die entsprechenden Zeitfenster hat das Land Tirol bekanntgegeben.

Die Einschränkungen betreffen eine wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen Tirol und Südtirol. Bereits seit mehreren Wochen ist die Straße nur einspurig befahrbar. Zwischen dem 13.4.2026 und dem 8.5.2026 wird sie werktags mehrfach täglich vollständig gesperrt.

Bauarbeiten und Sicherungsmaßnahmen im Felsbereich Nach Angaben des Landes Tirol sind nach dem Winter zusätzliche Sicherungsmaßnahmen notwendig. "Nach dem Frost-Tau-Wechsel müssen lose Gesteinspartien und einzelne Steine im Bereich oberhalb der Baustelle entfernt werden, um die Sicherheit für die darunterliegende Straße und für die Baustelle selbst zu gewährleisten", sagte Gregor Wieland vom Land Tirol laut ORF Tirol.

Parallel laufen Bauarbeiten an der rund 400 Meter langen Kanzelgalerie. Diese soll künftig Schutz vor Steinschlag bieten. "Die Arbeiten schreiten planmäßig voran und bringen einen nachhaltigen Sicherheitsgewinn für die Reschenstraße", erklärte Tirols Straßenbaureferent Josef Geisler laut dem Bericht.

Feste Sperrzeiten im April und Mai Für den Zeitraum zwischen Mitte April und Anfang Mai gelten feste Sperrfenster. An Werktagen wird die Straße zweimal täglich vollständig gesperrt.

Montag bis Freitag

07:00 Uhr bis 12:30 Uhr

13:30 Uhr bis 18:00 Uhr Am 21.4.2026 entfällt die übliche Mittagsöffnung. An diesem Tag bleibt die Strecke durchgehend von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr gesperrt. Außerhalb dieser Zeiten wird der Verkehr einspurig mit Ampelregelung geführt.

Wochenenden mit zweispuriger Verkehrsführung Um den Reiseverkehr zu entlasten, wird an mehreren Wochenenden eine zweispurige Verkehrsführung eingerichtet. Wie das Land Tirol mitteilt, erfolgt die Umstellung jeweils am Vorabend ab 20:00 Uhr. Am Folgetag wird ab 7:00 Uhr wieder auf die einspurige Führung zurückgestellt.

Umleitung über die Schweiz mit Einschränkungen Während der Sperrzeiten wird der Verkehr umgeleitet. Laut Land Tirol führt die Route über die Engadiner Straße auf Schweizer Staatsgebiet und anschließend zurück auf die B184.

Nicht alle Fahrzeuge können diese Strecke nutzen. Gespanne mit mehr als 6,5 Metern Länge sowie Busse über 13 Meter sind von der Umleitung ausgeschlossen. Für diese Fahrzeuge bleibt nur das Abwarten der Freigabezeiten.

Die Zufahrt nach Nauders bleibt laut den Angaben möglich. Einschränkungen betreffen vor allem den Durchgangsverkehr über den Pass.

Auswirkungen auf Reiseverkehr und Planung Die Sperren fallen in eine Phase mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Insbesondere rund um Ostern sowie an Wochenenden ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Die zeitweise zweispurige Verkehrsführung soll den Verkehr punktuell entlasten, ist jedoch auf wenige Zeiträume begrenzt. Wer den Reschenpass nutzt, muss seine Fahrten an die Sperrzeiten anpassen oder auf andere Routen ausweichen.