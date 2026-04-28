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Rückruf bei Stellantis: Transporter mit falscher Höchstgeschwindigkeit

Rückruf bei Stellantis
Transporter mit falscher Höchstgeschwindigkeit

Stellantis muss weltweit mehr als 230.000 Transporter in die Werkstätten beordern. Der Grund ist ein Fehler im intelligenten Geschwindigkeitsassistenten (ISA), der in den betroffenen Modellen falsche Tempolimits anzeigt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.04.2026
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Rückruf Stellantis Transporter und Hochdachkombis von Fiat, Peugeot, Opel und Citroen
Foto: Hersteller/Achim Hartmann

Konkret ist das System auf die Vorgaben für Pkw statt für Nutzfahrzeuge programmiert. Dadurch erscheinen im Kombiinstrument zu hohe zulässige Geschwindigkeiten. In vielen Ländern gelten für Transporter niedrigere Limits – die Anzeige entspricht somit nicht den gesetzlichen Anforderungen. Laut Hersteller wurde diese Differenz bei der Auslegung des Systems nicht ausreichend berücksichtigt.

Welche Modelle sind betroffen?

Betroffen sind mehrere baugleiche Transporter- und Hochdachkombi-Baureihen des Konzerns:

  • Fiat: Scudo, Ducato, Doblo
  • Opel: Vivaro, Movano, Combo
  • Peugeot: Expert, Partner, Boxer, Rifter
  • Citroën: Berlingo, Spacetourer, Jumpy, Jumper

Der Bauzeitraum liegt nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts zwischen November 2023 und Juli 2025, Stellantis selbst nennt November 2023 bis April 2025. In Deutschland sind rund 52.000 Fahrzeuge betroffen.

Eine neue Software soll Abhilfe schaffen

Bei einem Werkstattbesuch wird die Software der Frontkamera sowie des Karosseriesteuergeräts aktualisiert. Der Eingriff dauert laut Hersteller etwa 25 bis 40 Minuten.

Halter betroffener Fahrzeuge werden üblicherweise per Post informiert und sollten zeitnah einen Termin beim Vertragspartner vereinbaren. Bis das Update durchgeführt ist, sollten sich die Autofahrer nicht nur auf die angezeigten Tempolimits verlassen, sondern die Beschilderung beachten, oder gegebenenfalls im Ausland vorab recherchieren, wie schnell leichte Nutzfahrzeuge fahren dürfen.

Fazit