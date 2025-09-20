Rügenbrücke und B 96: Sperrungen im September

Die Brücke wird am Montag, 22. September 2025, und Dienstag, 23. September 2025, jeweils von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit leitet die Behörde den Verkehr über den parallel verlaufenden Rügendamm (Landesstraße 296) um. In den Morgen- und Abendstunden bleibt die Brücke für den Berufs- und Pendlerverkehr geöffnet.

Wartungsarbeiten und Umleitungen Nach Angaben des Straßenbauamts sind "gute Witterungsbedingungen erforderlich", um die geplanten Wartungsarbeiten an Technik und Entwässerungsanlagen durchführen zu können. Deshalb sei eine spätere Umsetzung nicht möglich. Zeitgleich sollen Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der B 96 erfolgen.

Am Montag, 22. September, und Dienstag, 23. September, wird die Bundesstraße zunächst von der Anschlussstelle Altefähr bis Samtens zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr voll gesperrt. An den beiden Folgetagen, Mittwoch, 24. September, und Donnerstag, 25. September, ist die Strecke von Samtens bis zum Kreisverkehr Bergen im gleichen Zeitraum nicht befahrbar. Auch in diesen Fällen wird der Verkehr über die Landesstraße 296 umgeleitet.

Das Straßenbauamt weist darauf hin, dass durch die parallele Durchführung der Arbeiten die Verkehrsbehinderungen zeitlich begrenzt bleiben. Gleichzeitig bittet die Behörde um Verständnis und empfiehlt eine angepasste Reiseplanung.

Auswirkungen auf Tourismus und Pendler Die Sperrungen fallen in eine für Rügen besonders verkehrsstarke Zeit. Die Insel zählt jährlich rund 1,2 Millionen Gäste und gilt als eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Da die Maßnahmen noch in der touristischen Hochsaison stattfinden, müssen sich insbesondere Urlauber und Tagesgäste auf Einschränkungen einstellen. Auch Berufspendler zwischen Rügen und dem Festland sollten längere Fahrzeiten einplanen.