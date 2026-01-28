Ruhrtalbrücke A52 voll gesperrt: Wie geht's mit der maroden Brücke jetzt weiter?

Diese Verbindung zwischen der Brücke und der festen Fahrbahn gleicht Bewegungen aus, die durch Verkehrslasten und Temperaturschwankungen entstehen. Die Autobahn GmbH ordnete die Sperrung vorsorglich an.

Übergangslösung durch Overflys Ein Fachunternehmen soll am Mittwoch (28.01.) prüfen, ob eine Reparatur an Ort und Stelle möglich ist oder Bauteile ausgetauscht werden müssen. Erst danach kann entschieden werden, wann die Strecke wieder freigegeben wird.

Nach ersten Einschätzungen könnte die Kälte der vergangenen Tage den Schaden begünstigt haben. In der ziehharmonikaförmigen Konstruktion klaffte eine Stelle weiter auseinander als vorgesehen, möglicherweise aufgrund gebrochener Stahlfedern. Als Übergangslösung prüft die Autobahn GmbH den Einsatz von Metallrampen, sogenannten "Overflys". Damit wäre eine provisorische Freigabe der Fahrbahn bei reduzierter Geschwindigkeit möglich. Sollte ein Austausch der Konstruktion nötig sein, könnte die Sperrung mehrere Wochen dauern.

Verkehrsauswirkungen durch die A52-Sperre Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und der Anschlussstelle Essen-Kettwig. Eine offizielle Umleitungsempfehlung liegt noch nicht vor. Nach Einschätzung des WDR-Verkehrsstudios wird der Berufsverkehr im westlichen Ruhrgebiet deutlich beeinträchtigt.

Auch Ausweichrouten sind nur eingeschränkt nutzbar: Auf der A40 besteht in Richtung Essen zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Kreuz Duisburg eine Sperrung, die voraussichtlich bis Anfang Februar 2026 andauert. Pendlern aus Richtung Düsseldorf wird geraten, großräumig über die A3 und die A40 auszuweichen.

Bedeutung der A52 Die A52 ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken im westlichen Ruhrgebiet. Sie verbindet Düsseldorf, Ratingen und Mülheim mit Essen und führt weiter Richtung Gladbeck. Besonders zwischen Düsseldorf und Essen verläuft sie parallel zur stark belasteten A3 und A40 und dient als zentrale Verbindung zwischen Rheinland und Ruhrgebiet. Täglich nutzen zehntausende Berufspendler die Strecke, weshalb Störungen dort unmittelbare Auswirkungen auf den Verkehr in der gesamten Region haben.

Die Ruhrtalbrücke zwischen Mülheim und Essen ist 1.850 Meter lang und zählt zu den wichtigsten Bauwerken auf der A52. Wegen zunehmender Alterserscheinungen ist bereits ein Neubau vorgesehen. Die bestehende Brücke soll abgerissen und ersetzt werden, die Fertigstellung ist zwischen 2029 und 2031 geplant.